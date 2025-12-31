بالفيديو.. رونالدينيو يستعرض مهاراته في كرة القدم الشاطئية
Published On 31/12/2025|
آخر تحديث: 14:18 (توقيت مكة)
رونالدينيو يستعرض مهاراته في كرة القدم الشاطئية في أحدث فيديو انتشر على نطاق واسع حول العالم، لنجم المنتخب البرازيلي وبرشلونة الإسباني السابق.
ويظهر رونالدينيو وهو يلعب كرة القدم الطائرة، ليؤكد مرة أخرى أنه سيظل دائما لاعبا مميزا ونجما حقيقيا في عالم الساحرة المستديرة.
ورغم أن النجم البرازيلي المشهور بمهاراته الخارقة يبلغ من العمر 45 عاما فإنه يستمتع كطفل في العاشرة من عمره ويقدما عرضا لمهاراته.
المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية