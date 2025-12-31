بالفيديو.. رونالدينيو يستعرض مهاراته في كرة القدم الشاطئية

رونالدينيو يستعرض مهاراته في كرة القدم الشاطئية في أحدث فيديو انتشر على نطاق واسع حول العالم، لنجم المنتخب البرازيلي وبرشلونة الإسباني السابق.

ويظهر رونالدينيو وهو يلعب كرة القدم الطائرة، ليؤكد مرة أخرى أنه سيظل دائما لاعبا مميزا ونجما حقيقيا في عالم الساحرة المستديرة.

ورغم أن النجم البرازيلي المشهور بمهاراته الخارقة يبلغ من العمر 45 عاما فإنه يستمتع كطفل في العاشرة من عمره ويقدما عرضا لمهاراته.

وطوال مسيرته كلاعب كرة قدم محترف، أثبت رونالدينيو أنه لاعب استثنائي بفضل مهاراته الفنية العالية، التي مكنته من القيام بمراوغات وتحكم بالكرة قلّما يُضاهيها أحد.

وبعد سنوات من اعتزاله، لا يزال يُظهر أن المهارة والجودة لا تموتان، وهو دائما ما ينتهز الفرصة لعرضهما.