شاهد.. أغرب أهداف رونالدو وخطته للألف هدف

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، رحلته نحو بلوغ 1000 هدف في مسيرته الاحترافية بنجاح، بعدما أضاف لسجله هدفا جديدا لكن بطريقة غريبة.

وأحرز رونالدو (40 عاما) هدفا للنصر في المباراة التي جمعت العالمي بالاتفاق على ملعب محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ11 من دوري "روشن" السعودي، لكنه لم يكن كافيا للاستمرار في سلسلة الانتصارات المتتالية بالبطولة المحلية، إذ انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وأشعل رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي بهدفه الذي جاء عن طريق الصدفة البحتة، إذ سدد البرتغالي جواو فيلكيس مهاجم النصر كرة نحو المرمى، وفي الطريق اصطدمت بظهر "الدون" لتغير مسارها وتخدع السلوفاكي ماريك روداك حارس الاتفاق في طريقها إلى الشباك.

حدث ذلك في الدقيقة الـ67، وكان الهدف بمثابة التقدم للنصر (2-1)، قبل أن ينجح الهولندي جيورجينيو فينالدوم بتعديل الكفتين في الدقيقة 82.

وحظي هذا الهدف باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي إذ تغنت العديد من الحسابات بقدرة رونالدو على تسجيل الأهداف بأي جزء من جسده.

وكتب أحد الحسابات: "مع احترامي لأي شخص يقول حظ.. إلخ! كريستيانو رونالدو لاعب ذكي ويعرف أين يتمركز، وهو قصد ضرب الكرة بظهره. الدون تاريخي ويسجّل أهدافا بجميع أجزاء جسده".

وتغنّى آخر برونالدو: "بإمكانه التسجيل برأسه، بقدميه، بركبته، بفخذه، ويمكنه أيضا بظهره. هذا هو كريستيانو رونالدو"، مرفقا معه رمز الماعز في إشارة إلى أنه أفضل لاعب في العالم.

ونشر ثالث: "رونالدو قادر على التسجيل من مسافة 40 ياردة، يسجّل أهدافا صاروخية بقدمه الأضعف، ويسجّل من الركلات الحرة، ويسجّل برأسه. الرجل يستطيع التسجيل بأي جزء من جسده واليوم سجل بظهره، والأكثر جنونا أنه يحتفل بكل هدف بالحماس نفسه".

رونالدو والهدف رقم 1000

في الأثناء ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هدف رونالدو في مرمى الاتفاق هو الهدف رقم 958 في مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها، بالإضافة لمنتخب البرتغال، ما يعني أنه بحاجة إلى تسجيل 42 هدفا لبلوغ هدفه الألفين.

إعلان

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف في الموسم الحالي بالدوري السعودي إلى 13 هدفا، تقاسم بها صدارة هدافي البطولة مع مواطنه فيليكس.