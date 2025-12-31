بالفيديو.. الركراكي "قبطانا" لسفينة الأحلام المغربية بكأس أفريقيا

وجّه صيادون مغاربة من عرض البحر رسالة دعم إلى المنتخب المغربي ومدربه وليد الركراكي في سعيهما للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2025 التي تحتضنها المغرب.

وحاول الصيادون دعم "أسود الأطلس" عبر رفع علم المغرب، كما رفعوا صورة ضخمة للركراكي وهو يرتدي قبعة القبطان ليقود المنتخب إلى الفوز باللقب الأفريقي الثاني.

وكانت المرة الوحيدة التي فاز فيها المغرب بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 1976، ومن يومها لم يصعد قط لمنصة التتويج بطلاً للقارة رغم إنجازاته العالمية وتتويجه 3 مرات بكأس أفريقيا للاعبين المحليين، آخرها في 2025.

وشارك الصياد أشرف ريس، عبر حسابه على إنستغرام، الأربعاء، مشاهد توضح مؤازرة المنتخب وحديثه عن الأمل بتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا، بجانب رفع العلم وصورة الركراكي والهتاف بحماس له ولأسود الأطلس.

وتأتي رسالة الدعم هذه بعد يوم من فوز المغرب على زامبيا بثلاثية نظيفة وتأهله كأول المجموعة للدور ثمن النهائي، وقبل المواجهة المرتقبة أمام تنزانيا الأحد المقبل في الدور ثمن النهائي.