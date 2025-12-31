الهلال ضد الخلود في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يحلّ فريق الهلال ضيفًا على الخلود ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2025-2026، في المباراة التي تُقام على ملعب نادي الحزم الرياضي بمدينة الرس.

ويدخل الهلال اللقاء ساعيًا إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري، في ظل الصراع المحتدم على صدارة دوري روشن مع غريمه النصر، الذي ينافسه بقوة في مقدمة جدول الترتيب.

في المقابل، يخوض الخلود المباراة تحت ضغط النتائج السلبية، إذ يصارع من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط، محتلاً المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط إلى دوري يلو.

نتائج متباينة قبل المواجهة

وحقق الهلال فوزًا مثيرا في الجولة الماضية على حساب الخليج بنتيجة 3-2 على أرضه، رغم الغيابات المؤثرة التي عانى منها الفريق، وعلى رأسها الحارس المغربي ياسين بونو والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

ويدين الهلال بفوزه السابع على التوالي في الدوري إلى الثلاثي محمد كنو، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرازيلي مالكوم، الذين كان لهم الدور الأبرز في حسم المواجهة.

في المقابل، تلقى الخلود خسارته الخامسة على التوالي بعدما سقط على ملعبه أمام التعاون بنتيجة 2-0، في حين يعود آخر انتصار له في الدوري إلى منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين تفوق على النجمة بنتيجة 5-1.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام مباراة الخلود والهلال على ملعب نادي الحزم الرياضي يوم الأربعاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وتنطلق صفارة البداية عند الساعة الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت السعودية وقطر، والسادسة والنصف مساءً (18:30) بتوقيت المغرب والجزائر، والسابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة

تُبث المباراة عبر منصة ثمانية على القناة التالية:

thmanayh 1

كما يمكن متابعة مجريات اللقاء لحظة بلحظة عبر التغطية المباشرة على موقع الجزيرة نت.

أفضلية هلالية في المواجهات المباشرة

يمتلك الهلال أفضلية واضحة في مواجهاته السابقة أمام الخلود بعدما حقق انتصارين كبيرين عليه في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الماضي.

ففي لقاء الذهاب، عاد الهلال بفوز خارج ملعبه بنتيجة 4-2 قبل أن يحقق فوزًا عريضا في مواجهة الإياب على ملعب المملكة أرينا بنتيجة 5-1، سجل خلالها مالكوم ثنائية، إلى جانب هدفي سالم الدوسري وماركوس ليوناردو.

تشكيلة الخلود المتوقعة

كوزاني، جيومبر، بيناص، إيكونغ، الشهري، عبد العزيز، عبد الرحمان الدوسري، جون بوكلي، محمد صوان، بادهير وراميرو.

تشكيلة الهلال المتوقعة

محمد اليامي، حمد اليامي، أكشيتسيك، تمبكتي، ثيو، ملكنكوفيتش، كنو، روبن نيفيز، ماركوس ليوناردو، سالم الدوسري.