أفضل 5 لاعبين في برشلونة لعام 2025

ودّع برشلونة عام 2025 بأرقام مميزة ساهم في تحقيقها عدد من اللاعبين البارزين، ليعود النادي الكتالوني بقوة إلى قمة كرة القدم الإسبانية.

فقد بدأ البارسا العام بفوزٍ باهر في كأس السوبر الإسباني، واختتمه متصدرا ترتيب الدوري الإسباني (الليغا) لموسم 2025-2026، بعد أن حقق الثلاثية المحلية.

ولم يكتفِ فريق هانسي فليك باستعادة عظمة برشلونة، بل بنى أحد أعظم الفرق في تاريخ النادي، وأنهى العام كواحد من أفضل الفرق في العالم.

ويعود السبب في ذلك إلى امتلاك مواهب استثنائية في جميع مراكزه، فقد ارتقى بعض أفضل لاعبي العالم بمستواهم إلى آفاق جديدة في عام 2025، مما ساهم في بناء فريقٍ مرعب.

تاليا أفضل 5 لاعبين في برشلونة 2025:

5- فرينكي دي يونغ

بدأ فرينكي دي يونغ عام 2025 كلاعب احتياطي لمارك كاسادو في خط الوسط، وكان مستقبله مع برشلونة مُهددا بشدة، لكنه قدّم أفضل موسم في مسيرته الكروية بإسبانيا.

وشكّل لاعب الوسط ثنائيا مثاليا مع بيدري في مركز الوسط وبصفته الركيزة الأساسية التي حافظت على توازن فريق فليك طوال معظم العام، كان دي يونغ رائعا وتأثيره واضحا في جميع أنحاء الملعب.

4- فيران توريس

لم يكن أغلب المتابعين يتوقع أن يكون فيران توريس هداف برشلونة الأول في عام 2025، لكن بعد مرور 12 شهرا، بات يتقاسم صدارة هدافي النادي مع روبرت ليفاندوفسكي برصيد 27 هدفا.

بدأ توريس العام كلاعبٍ احتياطي، غالبا ما كان فليك يوظفه في مركز الجناح. لكنه اختتم الموسم كأكثر مهاجمي برشلونة استخداما، ولا يتفوق عليه في سباق الحذاء الذهبي في الدوري الإسباني سوى الفرنسي كيليان مبابي.

صحيح أن توريس لا يزال لاعبا غير مثالي، لكنّ مستواه تطوّر بشكل ملحوظ هذا العام وأضفى حيوية وتناغما على اللعب.

3- رافينيا

لو كانت هذه القائمة تُعنى بأكثر لاعبي برشلونة حسما هذا العام لكان رافينيا هو الفائز بالمركز الأول، فالبرازيلي المتألق كان محور كل ما حققه فريق فليك من نجاحات في 2025.

وعبّر فليك عن ذلك خير تعبير بقوله: "كان رافينيا اللاعب الذي كان له التأثير الأكبر على هذا الفريق في الموسم الماضي".

اختتم رافينيا موسم 2024-2025 بأداءٍ مذهل، مسجلا 34 هدفا و22 تمريرة حاسمة، وفي 2025-2026 ساهم بـ41 هدفا، وهو رقم قياسي في الفريق.

2- بيدري

بصفته العقل المدبر بلا منازع ومهندس نجاح برشلونة في 2025، تخلّص بيدري أخيرا من لعنة الإصابات التي لازمته ولم يترك مجالا للشك في كونه أفضل لاعب خط وسط في العالم حاليا.

وكان الإسباني مايسترو حقيقيا في خط الوسط وكانت المباراة تُدار وفقا لشروطه.

وقد شارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في جميع مباريات برشلونة الـ47 الأولى في عام 2025، وكان غيابه واضحا عندما غاب لفترة في أواخر العام.

1- لامين جمال

كان عام 2025 عاما استثنائيا بكل المقاييس بالنسبة للامين جمال، الذي أصبح قوة ضاربة لا يُستهان بها، مسجلا 21 هدفا و20 تمريرة حاسمة، ليتعادل مع رافينيا في عدد المساهمات التهديفية مع برشلونة هذا العام.

ورغم غيابه لفترة بسبب الإصابة فإن الموهبة الإسبانية ساهم في 19 هدفًا هذا الموسم.