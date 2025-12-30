شاهد.. هدف خرافي جديد للمغربي أسامة طنان

أشعل المغربي أسامة طنان لاعب أم صلال، مواقع التواصل الاجتماعي بعدما سجل هدفا مذهلا في الدوري القطري أعاد من خلاله إلى الأذهان هدفه الخرافي في نهائي كأس العرب 2025.

ومهّد طنان أمس الاثنين الطريق لفريقه أم صلال لتحقيق فوز كبير 3-0 على الأهلي في ختام الجولة الـ11 من دوري نجوم قطر بعدما سجل الهدف الأول من تسديدة بعيدة المدى.

وتكفّل طنان بتنفيذ ركلة حرة مباشرة من على بُعد 50 مترا تقريبا، إذ خرجت الكرة من قدمه بسرعة مذهلة وتجاوزت الحائط البشري في طريقها إلى المرمى ولم توقفها إلا شباك مروان شريف بدر الدين، حارس الأهلي في الدقيقة 58.

وانطلق طنان مسرعا للاحتفال مع زملائه الذين بدوا في حالة من الدهشة والصدمة والفرحة، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية مدربه الفرنسي بارتيس كارتيرون وقد وضع يديه على رأسه من الذهول.

وأعاد المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي نشر هذا الهدف، مع التذكير بهدف طنان في نهائي كأس العرب في شباك الأردن.

وقال أحد المتابعين "تتذكرون الصاروخ الذي أطلقه أسامة طنان لاعب المنتخب المغربي في شباك الأردن خلال كأس العرب الأخيرة في قطر؟ ذلك الهدف الذي أشعل المدرجات وأعاد تعريف معنى التسديد من بعيد. المجنون أعاد اليوم نفس السيناريو".

وعلّق آخر "هدف اللاعب المغربي أسامة طنان على الأردن لم يكن صدفة، هو يسجل مثل تلك الأهداف مع ناديه. هذا هدفه اليوم مع نادي أم صلال من مسافة بعيدة".

وكتب ثالث "هل تتذكر هدف أسامة طنان الخيالي في نهائي كأس العرب من منتصف الملعب؟ لـقد فعلها المجنون مجددا!. أسـامـة طـنـان وعـاداتـه".

وكان طنان قد فاجأ الجميع بهدفه الرائع أمام الأردن في نهائي كأس العرب 2025 الذي أُقيم على ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأطلق طنّان تسديدة من مسافة بعيدة جدا من منتصف ملعب فريقه، مستغلا تقدّم حارس النشامى يزيد أبو ليلى.

وحينها أثير جدل كبير حول ما إذا كان ذلك الهدف مقصودا أم مجرد صدفة، ليؤكد طنان لاحقا أنه "متخصص في مثل هذه التسديدات الصاروخية بعيدة المدى".