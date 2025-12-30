نتيجة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2 بمشاركة النصر وموعد المباريات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء نتيجة قرعة مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال آسيا 2، التي أسفرت عن بعض المواجهات القوية فيما تبقى من مشوار المسابقة.

نتيجة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2

وفي منطقة غرب القارة، سيلعب النصر ⁠السعودي الذي تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة ضد أركاداغ القادم من ​تركمانستان في دور الـ16 (ثمن النهائي)، في حين سيلعب الوصل الإماراتي متصدر المجموعة الأولى ضد الزوراء العراقي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 كازويوشي ميورا يستعد لموسمه الـ41 في الملاعب

كازويوشي ميورا يستعد لموسمه الـ41 في الملاعب list 2 of 2 الإعلان عن ملاعب نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة end of list

وسيكون الأهلي القطري متصدر المجموعة الثانية في اختبار صعب عندما يواجه سيباهان الإيراني الذي ⁠جاء ثانيا في المجموعة الثالثة.

وأوقعت القرعة فريق الحسين الأردني متصدر المجموعة الثالثة في مواجهة الاستقلال الإيراني.

وفي دور الثمانية (ربع النهائي) سيلعب الفائز من مواجهة النصر وأركاداغ ضد الفائز من مواجهة الوصل والزوراء.

وسيلعب الفائز من مواجهة سيباهان والأهلي ضد الفائز من مواجهة الحسين والاستقلال.

وفي منطقة الشرق، سيلعب بوهانغ ​ستيلرز الكوري الجنوبي ضد جامبا أوساكا الياباني، وسيواجه ‌راتشابوري التايلندي فريق بيرسيب باندونغ الإندونيسي.

وسيلعب بانكوك يونايتد التايلندي ضد ماكارثر الأسترالي، في حين سيكون تامبنيز روفرز القادم من سنغافورة في مواجهة كونغ آن هانوي الفيتنامي.

وفي دور ‌الثمانية سيلعب الفائز من مواجهة بوهانغ ستيلرز وجامابا أوساكا ضد الفائز من مواجهة راتشابوري ضد ‌بيرسيب باندونغ.

وسيلعب الفائز من مواجهة بانكوك ⁠يونايتد ضد ماكارثر ضد الفائز من مواجهة تامبنيز روفرز ضد كونغ آن هانوي.

موعد ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2

وستقام مباريات دور الـ16 خلال فبراير/شباط المقبل، إذ ستقام مباريات الذهاب لمنطقة الغرب ‌يومي 10 و11 فبراير/شباط على أن تقام مباريات الإياب يومي 17 و18 من الشهر نفسه.

إعلان

وستقام مباريات ذهاب دور الـ16 لمنطقة الشرق يومي 11 و12 فبراير/شباط على أن تجري مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر نفسه.