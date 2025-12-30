منتخب مصر يواجه السعودية وإسبانيا في قطر استعدادا لكأس العالم 2026

أكد مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم أن منتخب مصر سيخوض عدة مباريات مع منتخبات قوية ضمن خطة الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقال حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس بعثة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، إن المنتخب سيخوض 4 مواجهات ودية قوية خلال الأشهر المقبلة، لتجهيز اللاعبين لكأس العالم.

وأوضح الشربيني -حسب صحيفة الوطن- أن منتخب مصر سيقيم معسكرا إعداديا في دولة قطر يواجه خلاله وديا كلا من السعودية وإسبانيا في شهر مارس/آذار 2026، مشيرا إلى احتمال إقامة بطولة رباعية بمشاركة منافس آخر.

وحسب المسؤول، فإن منتخب مصر سيخوض كذلك في شهر يونيو/حزيران المقبل مباراتين إضافيتين أمام البرازيل والنرويج، قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم، دون تحديد مكان إقامة المواجهتين.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وأنهى منتخب مصر، بقيادة مدربه حسام حسن، التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 متصدرا المجموعة الأولى، ليتأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخه بعد مشاركاته في أعوام 1934 و1990 و2018.

يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على زيمبابوي 2-1 وجنوب أفريقيا 1-0 وتعادله مع أنغولا بدون أهداف.