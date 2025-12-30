لامين جمال يرفض مقارنته برونالدو وميسي ويحصد 4 جوائز في 24 ساعة

قلّل لامين جمال نجم برشلونة الشاب من أهمية المقارنات التي تُعقد بينه وبين العديد من نجوم كرة القدم في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وعاش لامين أمس الاثنين يوما مميزا بعدما حصد 3 جوائز في حفل "غلوب سوكر" السنوي الذي أُقيم في دبي.

لامين جمال يرفض مقارنته برونالدو وميسي

وقال لامين بعد تسلّمه جائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2025 في الحفل الذي حضره رونالدو أيضا "من الأفضل ألا تقارن نفسك بأحد".

وأضاف "لاعبون مثل كريستيانو رونالدو فعلوا ما فعلوه لأنهم أرادوا أن يكونوا أنفسهم، لا أن يقارنوا أنفسهم بالآخرين. أريد أن أبني طريقي الخاص".

ويواصل لامين حصد ثمار تألقه اللافت مع برشلونة خلال العام الحالي (2025) وفيه قاده للتتويج بجميع الألقاب المحلية على حساب الغريم المباشر ريال مدريد (الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر).

لامين جمال يحصد 4 جوائز في 24 ساعة

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جمال (18 عاما) جمع 3 جوائز وسيضيف إليها الرابعة اليوم، وكل ذلك في غضون 24 ساعة نظير مستوياته التي قدمها خلال الموسم الكروي 2025/2024، ونصف الموسم الحالي.

وأوضحت أن لامين كان أبرز الأسماء التي حضرت حفل غلوب سوكر، وبعده سيحظى بتكريم جديد من الاتحاد الكتالوني لكرة القدم.

ومن المقرر أن يستلم لامين جائزة أفضل لاعب كتالوني في موسم 2025/2024 المقدّمة من الاتحاد الكتالوني لكرة القدم، متفوقا على زميله في الفريق خوان غارسيا، وعلى مارك كوكوريلا لاعب تشلسي.

وبذلك سيضيف لامين هذه الجائزة إلى الثلاث السابقة التي تسلّمها في ظرف 24 ساعة سابقة، إذ حصد جائزة "لا ليغا أووردز" في دبي كأفضل لاعب في العالم تحت 23 عاما.

وبعدها صعد لامين إلى المنصة مجددا لتسلّم جائزة أفضل مهاجم في العالم للعام الماضي، إضافة إلى جائزة مارادونا التي تمنح للاعبين من أصحاب المواهب الاستثنائية.

ويسير لامين الذي يُنظر إليه على أنه أحد أعظم المواهب الصاعدة في تاريخ كرة القدم، بخطى ثابتة نحو القمة مواصلا تحطيم الأرقام القياسية.

وحقق لامين قبل بلوغه سن الـ18 ما لم يحققه كثير من الأساطير قبله، فقد شارك وسجّل في بطولة أمم أوروبا 2024 وهو في الـ16 من عمره ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يحقق هذين الإنجازين، وألحق ذلك بالتتويج بالبطولة بعد أيام قليلة فقط من عيد ميلاده الـ17.

وبعد أقل من 18 شهرا حل جمال وصيفا لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 بعد الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان.