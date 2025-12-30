معاقبة شرطي مُنتدب لدى الاتحاد الفرنسي بسبب أموال مبابي

عاقبت المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية (دي جي بي إن) بشكل تأديبي شرطيا كان مسؤولا عن أمن المنتخب الفرنسي لكرة القدم، بإحالته إلى التقاعد المبكر، وذلك بعد تلقيه تبرعا من نجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي، حسبما علمت وكالة فرانس برس الثلاثاء من مصادر قريبة من الملف، مؤكدة بذلك ما نشرته صحيفة "لوموند".

مبابي دفع للشرطي 71 ألف دولار

وتلقّى هذا الشرطي المُنتدب لدى الاتحاد الفرنسي للعبة، في يونيو/حزيران 2023، تبرعا بقيمة 60 ألفا و300 يورو (نحو 71 ألف دولار) من قائد المنتخب الفرنسي الحالي وهو جزء من المكافأة التي تلقاها في كأس العالم 2022. وقد أبلغ مصرفي عن هذا المبلغ، في تموز/يوليو 2024، إلى وحدة الاستخبارات المالية "تراكفان" التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في بيرسي، مما أدى إلى فتح تحقيق قضائي.

وكان محامي ضابط الشرطة المعني في القضية، جان-باتيست سوفرون، قد أكد لوكالة فرانس برس هذا الصيف، أن "التبرع الذي تم تلقيه بعد كأس العالم 2022 كان قانونيا ودُفع عن طريق شيك ولم يكن من الضروري التصريح عنه".

معاقبة شرطي مُنتدب لدى الاتحاد الفرنسي

ووفقا للمصادر، الشرطي الذي كان محلّ إجراء تأديبي من طرف المفتشية العامة للشرطة الوطنية (إيه جي بي إن)، كان قد استُدعي للمثول أمام مجلس تأديبي في أكتوبر/تشرين الأول، من دون فرض عقوبة عليه آنذاك.

ولكن بعد أسابيع قليلة، وتحديدا في 20 ديسمبر/كانون الأول، قررت المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية معاقبته بإحالته إلى التقاعد المبكر لعدم إبلاغ إدارته عن هذا التبرع، حسبما أوضحت المصادر.

وقبل هذا القرار بأسابيع، كان هذا الشرطي، وهو شخصية معروفة في أوساط المنتخب الفرنسي منذ سنوات وصديقا لعائلة مبابي، قد باشر بإجراءات تقاعده اعتبارا من 31 ديسمبر/كانون الأول، وفقا للمصادر التي أشارت إلى أنه سيوظَف من طرف الاتحاد الفرنسي للعبة بعقد محدد المدة خلال كأس العالم المقبلة.

وأكّد سوفرون أنه سيطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.

ولا يزال التحقيق القضائي الذي يستهدف الشرطي بتهمة العمل غير المصرّح عنه وتبييض أموال ناتجة عن تهرُب ضريبي، جاريا.

كما تلقّى 4 ضباط كبار آخرين مبلغ 30 ألف يورو (35 ألف دولار) لكل منهم في الإطار عينه، ليصل بذلك إجمالي التبرعات التي قدّمها مبابي إلى 180 ألفا و300 يورو (212 ألفا و190 ألف دولار). ويؤكد المقربون من اللاعب أن "كل شيء تم وفقا للقواعد" و"من دون أي مقابل".