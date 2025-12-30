ماكغريغور يسخر من جيك بول بعد إصابته المروعة

سخر المقاتل الأيرلندي كونور ماكغريغور، من صانع المحتوى الأميركي جيك بول (29 عاما) عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يحذفه لاحقًا، في تعليق على إصابة بول بعد خسارته أمام الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا في نزالهما قبل أيام والذي أقيم في مدينة ميامي الأميركية.

ونشر بول الذي يتعافى من إصابة في الفك بعد النزال الذي خسره بالضربة القاضية في الجولة السادسة، أنه مصمم على الاستمرار في عالم الملاكمة.

وجاء في رسالة بول على وسائل التواصل، أنه بخير عقليًا وبدنيًا، معبرًا عن تحفزه لمواصلة مسيرته.

ورد ماكغريغور بشكل ساخر على نظامه الغذائي بعد كسر الفك، قائلا: "بالفعل! الله عظيم! استمتع بعصائر عيد الميلاد يا أخي"، قبل أن يقوم بحذف المنشور لاحقًا.

وتعرض بول لهزيمة قاسية في الجولة السادسة بعد أن تمكن من الصمود 5 جولات، قبل أن يسقط على الأرض بعد لكمة قوية من جوشوا تسببت في كسر مضاعف في فكه، مما دفع بعض التوقعات إلى القول إنه قد يعتزل الملاكمة.

في سياق آخر، ألمح ماكغريغور إلى عودة محتملة إلى حلبات القتال بعد غياب منذ خسارته أمام داستن بوريير في يوليو/أغسطس 2021.

وكان من المقرر أن يواجه مايكل تشاندلر في صيف 2024، لكنه انسحب بسبب إصابة في إصبع القدم.