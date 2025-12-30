شاهد.. إجابة مفاجئة لغوارديولا عن اللاعب الذي تمنى مزاملته

كشف الإسباني بيب غوراديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن اللاعب الذي تمنى مشاركته أرض الملعب، في فترته الاحترافية كلاعب.

وظهر غوارديولا (54 عاما) في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أجاب فيه على أسئلة سريعة أثارت الكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام.

غوارديولا تمنى مزاملة نيمار

وعند سؤاله عن اللاعب الذي تمنى مشاركته على أرض الملعب، أجاب مدرب مانشستر سيتي بلا تردد "هذا سؤال جيد. نيمار".

وأثار اختيار مدرب برشلونة السابق لنيمار دهشة العديد من المتابعين، بعدما تجاهل العديد من أساطير كرة القدم الحاليين والسابقين، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، وغيرهم.

غوارديولا ويورغن كلوب

ويبدو أن غوارديولا ما زال يتمتع بعلاقة قوية مع الألماني يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول، رغم المنافسة الشديدة بين الفريقين في حقبة تواجد الأخير في الدوري الإنجليزي.

فعند سؤاله عن المدرب الذي يرغب في مشاركة مشروب معه، أجاب الإسباني بكل هدوء وبشكل عفوي "كلوب".

وأثارت هذه الإجابة جدلا كبيرا بين المتابعين بسبب اختلاف فلسفة المدربين والمعارك العاطفية التي طبعت كرة القدم الإنجليزية في السنوات الـ10 الماضية.

وقال موقع "businessupturn" إن كلوب ضغط على غوارديولا كما لم يفعل مدرب من قبل، إذ حسم الصراع على لقب الدوري الإنجليزي في أكثر من مناسبة لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

كما عرفت مواجهات فرقهما حماسا شديدا على خط التماس، رغم الاختلاف في أسلوب المدربين، فغوارديولا يمثّل السيطرة واللعب المُحكم والدقة، أما كلوب فيتميز بالحماسة والعاطفة والضغط المتواصل.

وسُئل غوارديولا أيضا إذا ما كان يفضّل أن يتكيف اللاعبون مع أسلوبه أو يتكيف أسلوبه مع اللاعبين أجاب ببساطة "كلاهما"، وهي إجابة "تلخص تماما نجاحه في برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي" وفق الموقع ذاته.

ويرى غوارديولا في السير ألكيس فيرغسون المدرب الأسطوري لفريق مانشستر يونايتد، بأنه أفضل مدرب في تاريخ كرة القدم.