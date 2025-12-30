شخصيات رياضية غادرت الحياة في 2025
Published On 30/12/2025|
آخر تحديث: 13:34 (توقيت مكة)
شهد عام 2025 رحيل العديد من الشخصيات الرياضية الكبيرة على مستوى العالم.
وفي ما يلي نلقي نظرة على أبرز الشخصيات الراحلة في محصلتها السنوية:
- الثاني من يناير/كانون الثاني: أغنيس كيليتي (103 أعوام)، كانت لاعبة جمباز مجرية، تُعد عميدة البطلات الأولمبيات، حائزة على الذهبية في 1952 و1956.
- العاشر من يناير/كانون الثاني: روجيه لوبرانشو (102 عاما)، كان عضوا في منتخب فرنسا للتجذيف، عميد حاملي الشعلة الأولمبية في 2024.
- 17 يناير/كانون الثاني: دنيس لو (84 عاما)، كان مهاجم منتخب أسكتلندا لكرة القدم ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.
- 25 يناير/كانون الثاني: دراجن داليباغيتش (73 عاما)، كان بطلا أولمبيا وعالميا وأوروبيا في كرة السلة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
- 29 يناير/كانون الثاني: أرنالدو غرواران (86 عاما)، كان لاعب منتخب فرنسا للرغبي ونادي تولون، فائز بالغراند سلام عام 1968.
- 31 يناير/كانون الثاني: ديك بوتون (95 عاما)، كان بطلا أولمبيا مرتين ومن أبرز النجوم الأميركيين في التزلج الفني على الجليد.
- الثامن من فبراير/شباط: جون كوني (28 عاما)، كان ملاكما أيرلنديا توفي متأثرا بإصابات خلال نزال.
- 11 فبراير/شباط: جيميما كيبايا (21 عاما)، كانت حارسة مرمى فرنسية في نادي بلان دو كوك لكرة اليد.
- 20 فبراير/شباط: ماري-شانتال ديمال (83 عاما)، كانت بطلة عالم فرنسية في سلاح الشيش عام 1971.
- 25 فبراير/شباط: برنار بروشان (86 عاما)، كان رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم في تسعينيات القرن الماضي.
- الثالث من مارس/آذار: جيرار بورغوان (85 عاما)، كان رئيس نادي أوكسير ورئيس رابطة كرة القدم الفرنسية.
- السادس من مارس/آذار: فريد ستوله، كان لاعب كرة مضرب أسترالي فاز ببطولة رولان غاروس عام 1965 وببطولة الولايات المتحدة عام 1966.
- 18 مارس/آذار: أكينوري ناكاياما (82 عاما)، كان لاعب جمباز ياباني، بطل أولمبي 6 مرات في مكسيكو 1968 وميونخ 1972.
- 19 مارس/آذار: فلامير ماركيز (87 عاما)، كان بطل عالم مرتين في كرة السلة مع البرازيل عامي 1959 و1963.
- 20 مارس/آذار: إدي جوردان (76 عاما)، كان مالك فريق الفورمولا واحد الذي حمل اسمه.
مناد بطل كأس أفريقيا مع الجزائر
- 22 مارس/آذار: جمال مناد (64 عاما)، كان بطل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مع الجزائر عام 1990.
- 22 مارس/آذار: جورج فورمان (76 عاما)، كان بطل عالم أميركيا في ملاكمة الوزن الثقيل، خصم محمد علي في النزال الشهير "رامبل إن ذا جانغل" عام 1974.
- 24 مارس/آذار: أليكس وايلي (80 عاما)، كان لاعب ومدرب منتخب نيوزيلندا للركبي.
- الثامن من أبريل/نيسان: مانغا (87 عاما)، كان حارس كرة قدم دوليا برازيليا.
- العاشر من أبريل/نيسان: ليو بينهاكر (82 عاما)، كان مدربا هولنديا أشرف على أياكس وريال مدريد الإسباني ومنتخب هولندا لكرة القدم.
- 21 أبريل/نيسان: أوغو غاتي (80 عاما)، كان حارس كرة قدم دوليا أرجنتينيا.
- 27 أبريل/نيسان: جاير (84 عاما)، كان لاعب كرة قدم برازيلي دافع عن ألوان إنتر الإيطالي وتوج مع بلاده بطل العالم عام 1962.
- 28 أبريل/نيسان: ديك بارنيت (88 عاما)، كان لاعبا سابقا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وأيقونة نيويورك نيكس.
- الرابع من مايو/أيار: يوخن ماس (78 عاما)، كان سائق فورمولا واحد ألمانيا في السبعينيات، وفائز بسباق لومان 1989.
- السادس من مايو/أيار: لويس غالفان (77 عاما)، كان مدافعا أرجنتينيا توج مع بلاده بكأس العالم لكرة القدم عام 1978.
- 29 مايو/أيار: لودو ديركسنس (60 عاما)، كان بطل بلجيكا في سباق الدراجات الهوائية عام 1999.
- التاسع من يونيو/حزيران: ستو ويلسون (70 عاما)، كان قائد منتخب نيوزيلندا للركبي.
- 17 يونيو/حزيران: برنار لاكومب (72 عاما)، كان دوليا فرنسيا، من أبرز رموز نادي ليون لكرة القدم، صاحب 255 هدفا في الدوري المحلي، وفائز بكأس أوروبا مع منتخب بلاده 1984.
- 22 يونيو/حزيران: دوني لاتود (59 عاما)، كان لاعب كرة يد دولي فرنسي، توج بطلا للعالم عام 1995.
مأساة رحيل ديوغو جوتا
- الثالث من يوليو/تموز: ديوغو جوتا (28 عاما)، كان لاعب منتخب البرتغال لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، توفي في حادث سير مع شقيقه أندري، اللاعب المحترف أيضا.
فرس قائد المغرب المتوج بكأس أفريقيا
- 16 يوليو/تموز: أحمد فرس (78 عاما)، كان قائد منتخب المغرب لكرة القدم، بطل كأس الأمم الأفريقية عام 1976.
- 28 يوليو/تموز: لورا دالمير (31 عاما)، كانت بطلة أولمبية مرتين في البياثلون خلال أولمبياد 2018، توفيت في حادث تسلق بباكستان.
- الخامس من أغسطس/آب: جورجي كوستا (53 عاما)، كان لاعب منتخب البرتغال ونادي بورتو لكرة القدم.
- 13 سبتمبر/أيلول: ريكي هاتون (46 عاما)، كان بطل عالم بريطانيا في الملاكمة.
- 23 سبتمبر/أيلول: نيكي بيليتش (87 عاما)، كان لاعبا ومدربا كرواتيا في كرة المضرب، وصيفا لبطل رولان غاروس، وفائزا 5 مرات بكأس ديفيس كقائد.
- الثاني من أكتوبر/تشرين الأول: رولان بيرتران (75 عاما)، كان لاعب نادي داكس ومنتخب فرنسا للركبي 15، صاحب الرقم القياسي في المشاركات المتتالية (46 من أصل 69)، وفائز ببطولتي غراند سلام (1977 و1981).
- الرابع من أكتوبر/تشرين الأول: مارسيل أوسون (88 عاما)، كان مدربا فائزا بكأس فرنسا لكرة القدم مع نادي متز عام 1988.
- التاسع من أكتوبر/تشرين الأول: ميغل أنخل روسو (69 عاما)، كان مدرب نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم.
- 24 أكتوبر/تشرين الأول: أندري هيريرو (87 عاما)، كان لاعب منتخب فرنسا ومدرب نادي تولون للركبي 15.
- الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني: شارل كوست (101 عاما)، كان عميد الأبطال الأولمبيين، حائزا على ذهبية في سباق الدراجات على المضمار عام 1948، وحامل الشعلة في باريس 2024.
- العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني: ليني ويلكنز (88 عاما)، كان لاعبا ومدربا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
- 11 نوفمبر/تشرين الثاني: فرنسيس جوردان (79 عاما)، كان مدرب منتخب فرنسا لكرة السلة.
- 27 نوفمبر/تشرين الثاني: فازي تزولر (74 عاما)، كان لاعب غولف أميركيا، أحرز بطولتين كبريين.
- الأول من ديسمبر/كانون الأول: نيكولا بييترانجيلي (92 عاما)، كان أول إيطالي يفوز بلقب غراند سلام في كرة المضرب، وصاحب التتويجين المتتاليين في رولان غاروس عامي 1959 و1960.
- 20 ديسمبر/كانون الأول: جان لوديه (95 عاما)، فرنسي حائز على ذهبية أولمبية في سباق الكانوي في أولمبياد هلسنكي 1952.
- 24 ديسمبر/كانون الأول: ماساشي "جامبو" أوزاكي (78 عاما)، الفائز بـ94 لقبا في جولة الغولف اليابانية والمُدرج في قاعة مشاهير الغولف العالمية.
- 26 ديسمبر/كانون الأول: جان-لويس غاسيه (72 عاما)، المدرب السابق لمونبلييه ومرسيليا وسانت إتيان، والمدرب المساعد السابق لباريس سان جرمان، إضافة إلى تولّيه تدريب منتخب كوت ديفوار ومنصب المدرب المساعد لمنتخب فرنسا.
إعلان
المصدر: الفرنسية