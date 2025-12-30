شخصيات رياضية غادرت الحياة في 2025

شهد عام 2025 رحيل العديد من الشخصيات الرياضية الكبيرة على مستوى العالم.

وفي ما يلي نلقي نظرة على أبرز الشخصيات الراحلة في محصلتها السنوية:

الثاني من يناير/كانون الثاني: أغنيس كيليتي (103 أعوام)، كانت لاعبة جمباز مجرية، تُعد عميدة البطلات الأولمبيات، حائزة على الذهبية في 1952 و1956.

العاشر من يناير/كانون الثاني: روجيه لوبرانشو (102 عاما)، كان عضوا في منتخب فرنسا للتجذيف، عميد حاملي الشعلة الأولمبية في 2024.

17 يناير/كانون الثاني: دنيس لو (84 عاما)، كان مهاجم منتخب أسكتلندا لكرة القدم ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

25 يناير/كانون الثاني: دراجن داليباغيتش (73 عاما)، كان بطلا أولمبيا وعالميا وأوروبيا في كرة السلة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

29 يناير/كانون الثاني: أرنالدو غرواران (86 عاما)، كان لاعب منتخب فرنسا للرغبي ونادي تولون، فائز بالغراند سلام عام 1968.

31 يناير/كانون الثاني: ديك بوتون (95 عاما)، كان بطلا أولمبيا مرتين ومن أبرز النجوم الأميركيين في التزلج الفني على الجليد.

الثامن من فبراير/شباط: جون كوني (28 عاما)، كان ملاكما أيرلنديا توفي متأثرا بإصابات خلال نزال.

11 فبراير/شباط: جيميما كيبايا (21 عاما)، كانت حارسة مرمى فرنسية في نادي بلان دو كوك لكرة اليد.

20 فبراير/شباط: ماري-شانتال ديمال (83 عاما)، كانت بطلة عالم فرنسية في سلاح الشيش عام 1971.

25 فبراير/شباط: برنار بروشان (86 عاما)، كان رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم في تسعينيات القرن الماضي.

الثالث من مارس/آذار: جيرار بورغوان (85 عاما)، كان رئيس نادي أوكسير ورئيس رابطة كرة القدم الفرنسية.

السادس من مارس/آذار: فريد ستوله، كان لاعب كرة مضرب أسترالي فاز ببطولة رولان غاروس عام 1965 وببطولة الولايات المتحدة عام 1966.

18 مارس/آذار: أكينوري ناكاياما (82 عاما)، كان لاعب جمباز ياباني، بطل أولمبي 6 مرات في مكسيكو 1968 وميونخ 1972.

19 مارس/آذار: فلامير ماركيز (87 عاما)، كان بطل عالم مرتين في كرة السلة مع البرازيل عامي 1959 و1963.

20 مارس/آذار: إدي جوردان (76 عاما)، كان مالك فريق الفورمولا واحد الذي حمل اسمه.

مناد بطل كأس أفريقيا مع الجزائر

22 مارس/آذار: جمال مناد (64 عاما)، كان بطل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مع الجزائر عام 1990.

22 مارس/آذار: جورج فورمان (76 عاما)، كان بطل عالم أميركيا في ملاكمة الوزن الثقيل، خصم محمد علي في النزال الشهير "رامبل إن ذا جانغل" عام 1974.

24 مارس/آذار: أليكس وايلي (80 عاما)، كان لاعب ومدرب منتخب نيوزيلندا للركبي.

الثامن من أبريل/نيسان: مانغا (87 عاما)، كان حارس كرة قدم دوليا برازيليا.

العاشر من أبريل/نيسان: ليو بينهاكر (82 عاما)، كان مدربا هولنديا أشرف على أياكس وريال مدريد الإسباني ومنتخب هولندا لكرة القدم.

21 أبريل/نيسان: أوغو غاتي (80 عاما)، كان حارس كرة قدم دوليا أرجنتينيا.

27 أبريل/نيسان: جاير (84 عاما)، كان لاعب كرة قدم برازيلي دافع عن ألوان إنتر الإيطالي وتوج مع بلاده بطل العالم عام 1962.

28 أبريل/نيسان: ديك بارنيت (88 عاما)، كان لاعبا سابقا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وأيقونة نيويورك نيكس.

الرابع من مايو/أيار: يوخن ماس (78 عاما)، كان سائق فورمولا واحد ألمانيا في السبعينيات، وفائز بسباق لومان 1989.

السادس من مايو/أيار: لويس غالفان (77 عاما)، كان مدافعا أرجنتينيا توج مع بلاده بكأس العالم لكرة القدم عام 1978.

29 مايو/أيار: لودو ديركسنس (60 عاما)، كان بطل بلجيكا في سباق الدراجات الهوائية عام 1999.

التاسع من يونيو/حزيران: ستو ويلسون (70 عاما)، كان قائد منتخب نيوزيلندا للركبي.

17 يونيو/حزيران: برنار لاكومب (72 عاما)، كان دوليا فرنسيا، من أبرز رموز نادي ليون لكرة القدم، صاحب 255 هدفا في الدوري المحلي، وفائز بكأس أوروبا مع منتخب بلاده 1984.

22 يونيو/حزيران: دوني لاتود (59 عاما)، كان لاعب كرة يد دولي فرنسي، توج بطلا للعالم عام 1995.

مأساة رحيل ديوغو جوتا

الثالث من يوليو/تموز: ديوغو جوتا (28 عاما)، كان لاعب منتخب البرتغال لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، توفي في حادث سير مع شقيقه أندري، اللاعب المحترف أيضا.

فرس قائد المغرب المتوج بكأس أفريقيا

16 يوليو/تموز: أحمد فرس (78 عاما)، كان قائد منتخب المغرب لكرة القدم، بطل كأس الأمم الأفريقية عام 1976.

28 يوليو/تموز: لورا دالمير (31 عاما)، كانت بطلة أولمبية مرتين في البياثلون خلال أولمبياد 2018، توفيت في حادث تسلق بباكستان.

الخامس من أغسطس/آب: جورجي كوستا (53 عاما)، كان لاعب منتخب البرتغال ونادي بورتو لكرة القدم.

13 سبتمبر/أيلول: ريكي هاتون (46 عاما)، كان بطل عالم بريطانيا في الملاكمة.

23 سبتمبر/أيلول: نيكي بيليتش (87 عاما)، كان لاعبا ومدربا كرواتيا في كرة المضرب، وصيفا لبطل رولان غاروس، وفائزا 5 مرات بكأس ديفيس كقائد.

الثاني من أكتوبر/تشرين الأول: رولان بيرتران (75 عاما)، كان لاعب نادي داكس ومنتخب فرنسا للركبي 15، صاحب الرقم القياسي في المشاركات المتتالية (46 من أصل 69)، وفائز ببطولتي غراند سلام (1977 و1981).

الرابع من أكتوبر/تشرين الأول: مارسيل أوسون (88 عاما)، كان مدربا فائزا بكأس فرنسا لكرة القدم مع نادي متز عام 1988.

التاسع من أكتوبر/تشرين الأول: ميغل أنخل روسو (69 عاما)، كان مدرب نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم.

24 أكتوبر/تشرين الأول: أندري هيريرو (87 عاما)، كان لاعب منتخب فرنسا ومدرب نادي تولون للركبي 15.

الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني: شارل كوست (101 عاما)، كان عميد الأبطال الأولمبيين، حائزا على ذهبية في سباق الدراجات على المضمار عام 1948، وحامل الشعلة في باريس 2024.

العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني: ليني ويلكنز (88 عاما)، كان لاعبا ومدربا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

11 نوفمبر/تشرين الثاني: فرنسيس جوردان (79 عاما)، كان مدرب منتخب فرنسا لكرة السلة.

27 نوفمبر/تشرين الثاني: فازي تزولر (74 عاما)، كان لاعب غولف أميركيا، أحرز بطولتين كبريين.

الأول من ديسمبر/كانون الأول: نيكولا بييترانجيلي (92 عاما)، كان أول إيطالي يفوز بلقب غراند سلام في كرة المضرب، وصاحب التتويجين المتتاليين في رولان غاروس عامي 1959 و1960.

20 ديسمبر/كانون الأول: جان لوديه (95 عاما)، فرنسي حائز على ذهبية أولمبية في سباق الكانوي في أولمبياد هلسنكي 1952.

24 ديسمبر/كانون الأول: ماساشي "جامبو" أوزاكي (78 عاما)، الفائز بـ94 لقبا في جولة الغولف اليابانية والمُدرج في قاعة مشاهير الغولف العالمية.

26 ديسمبر/كانون الأول: جان-لويس غاسيه (72 عاما)، المدرب السابق لمونبلييه ومرسيليا وسانت إتيان، والمدرب المساعد السابق لباريس سان جرمان، إضافة إلى تولّيه تدريب منتخب كوت ديفوار ومنصب المدرب المساعد لمنتخب فرنسا.