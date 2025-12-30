بالفيديو.. شجار جماعي داخل حلبة ملاكمة في صربيا

تحوّل نزال ملاكمة أقيم في مدينة نوفي بازار الصربية إلى فوضى عارمة بعد اقتحام الحلبة من قبل أصدقاء أحد الملاكمين.

واستضافت صربيا الأحد الماضي نزالا بين الملاكم المحلي فاهيد كيتارا ومنافسه اليوناني يانيس تسوكالاس، الذي كان جزءا من فعالية بطولة العالم للاتحاد العالمي للكيك بوكسينغ (KWU) في فئة وزن 67 كيلوغراما.

وشهد النزال تنافسا حامي الوطيس بين الملاكمين وانتهى بطريقة دراماتيكية بانتصار تسوكالاس بالضربة القاضية، ليُتوج باللقب بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفي الوقت الذي كان فيه تسوكالاس يحتفل مع مدربه بالفوز، اقتحم بعض أعضاء الفريق التدريبي لمنافسه الصربي الحلبة، وقام أحدهم بتوجيه لكمة على وجه الملاكم اليوناني بينما قام آخر بركله، وهو ما تسبب بشجار جماعي حسب ما ظهر في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في الشجار نحو 50 شخصا من الجماهير وبعض الموجودين على الحلبة، الأمر الذي أدى إلى فوضى عارمة، في ظل عدم قدرة الجهة المنظمة على السيطرة على الشجار بسبب النقص في عدد أفراد الأمن الموجودة في المكان.

ونُقل تسوكالاس إلى أحد المستشفيات في مدينة بلغراد لتلقي العلاج وللخضوع لفحوصات طبية احترازية، وتبيّن لاحقا أن إصابته ليست خطيرة، وقد غادر المستشفى وسافر إلى بلاده وفق الصحيفة ذاتها.

وأثارت هذه المشاهد ردود فعل سلبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من عشاق اللعبة، الذين وصفوا تلك اللقطات بالـ"محرجة"، "مخزية" و"فضيحة" وفق التغريدات التي أبرزتها "ذا صن".