سجن اللاعب الدولي المصري رمضان صبحي

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في مجمع محاكم شبرا الخيمة، بالسجن سنة مع الشغل لرمضان صبحي نجم نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، لاتهامه في قضية تزوير محرر رسمي بمعهد أبو النمرس.

وكان صبحي أحد نجوم النادي الأهلي قبل انتقاله إلى بيراميدز عام 2020 في صفقة مثيرة للجدل.

ولعب صبحي للمنتخبات المصرية وهو في فريق الناشئين بالأهلي، وأصبح أساسيا في المنتخب الأول عام 2015.

وأمرت هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية بالتحفظ على رمضان صبحي وسجنه لحين جلسة النطق بالحكم، وانهار اللاعب داخل القفص وسط حالة من الصدمة الكبيرة التي سيطرت عليه وعلى فريق دفاعه.

وأمرت النيابة العامة المصرية بإحالة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز وآخرين للمحكمة الجنائية المختصة، بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، بعد أن قررت النيابة في وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة مالية 100 ألف جنيه.

وكانت جهات الشرطة ألقت القبض في مايو/أيار الماضي على شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، داخل أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.