بيتكوفيتش يغير تشكيلة الجزائر ضد غينيا الاستوائية بكأس أفريقيا

أكد فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر اليوم ‍الثلاثاء أنه سيجري بعض التغييرات على تشكيلة الفريق في مواجهة غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم غدا الأربعاء، وأن مباراة الغد ستكون اختبارا حقيقيا للفريق وفرصة لإظهار جاهزية الجميع وتقييم المجموعة بشكل كامل.

وضمنت الجزائر إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة ‍الخامسة، بعدما حققت الانتصار على السودان وبوركينا فاسو في أول جولتين، في حين ودعت غينيا الاستوائية البطولة؛ إذ تتذيل جدول الترتيب بدون رصيد بعد خسارتين.

وقال بيتكوفيتش ‍في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول التغييرات المرتقبة على التشكيلة الأساسية بعد ضمان التأهل "سأجري بعض التغييرات، لن أبقي على نفس التشكيلة الأساسية بالتأكيد، إدارة الفريق أمر بالغ الأهمية".

وأضاف "ستكون مباراة الغد مواجهة حقيقية، هدفنا إظهار أننا بحاجة إلى مواصلة العمل، وسيكون المنافس أيضا متحفزا على الرغم من إقصائه من البطولة".

وشدد بيتكوفيتش على أهمية السيطرة على تحركات ‌لاعبي غينيا الاستوائية، وضرورة عدم منحهم أي فرصة لفرض السيطرة على المباراة.

وتابع "أعرف منتخب غينيا الاستوائية جيدا، وهو يعرفنا، لذلك سيكون من الضروري عدم منحه ‌أي فرصة لفرض سيطرته على اللقاء".

وقال ردا على سؤال بخصوص وضعية الثنائي سمير ‌شرقي وجوان حجام بعد إصابتهما في مباراة بوركينا فاسو "كما قلت ستكون هناك بعض التغييرات على التشكيلة، وسيشارك لاعبون جدد، من المؤسف تعرض شرقي وحجام للإصابة، ولهذا لن يتم الاستعانة بهما، سنتابع حالتهما ‌خلال الأيام القادمة".

وتطرق بيتكوفيتش إلى دور حارس المرمى لوكا زيدان في المباريات السابقة، مؤكدا أنه ساهم بشكل جيد في تحقيق الانتصار ‍بأول مباراتين.

وقال "ساهم زيدان بشكل جيد في الانتصارين. بدأ يندمج ويكتسب الخبرة خلال فترة قصيرة".

ومن المتوقع أن يمنح بيتكوفيتش الفرصة لزين الدين بلعيد في محور الدفاع وزروقي وعبدلي في الوسط، بولبينة ورضوان بركان وحاج موسى في الهجوم.