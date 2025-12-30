"رحل الجسد وبقي الأثر".. قطبا الكرة الأردنية ينعيان أبو عبيدة

نعى ناديا الفيصلي والوحدات (قطبا الكرة الأردنية) أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي أعلنت الكتائب استشهاده خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

ونشر النادي الفيصلي على حسابه الرسمي في منصة إكس صورة للكوفية الحمراء الشهيرة لأبو عبيدة وزيه العسكري، وأرفق معها تعليقا جاء فيه "رحل الجسد وبقي الأثر. سلامٌ على من مضى ثابتا".

بدوره، شارك الحساب الرسمي لنادي الوحدات في فيسبوك رسما كاريكاتيريا يصور يدّ أبو عبيدة، مبرزا إصبع السبابة مرفوعا، في دلالة على خطاباته الشهيرة، خصوصا خلال أشهر الحرب على غزة.

وعلق حساب الوحدات على الصورة "اليوم، الصمت أعلى من أي خطاب. والدعاء هو اللغة الوحيدة التي لا تخذل".

وتفاعل المئات من جمهور كرة القدم في الأردن والوطن العربي مع نعي قطبي الكرة الأردنية للشهيد أبو عبيدة، وسط إشادة كبيرة بموقف الناديين.

وخلال حرب الإبادة على غزة، تفاعلت حسابات الأندية الأردنية تفاعلا لافتا مع الأحداث، وحرصت على نعي عديد من الشخصيات التي قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم مراسل قناة الجزيرة في غزة الشهيد أنس الشريف.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس استشهاد أبو عبيدة، معلنة اسمه الحقيقي وهو حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، وكنيته الحقيقية "أبو إبراهيم"، مؤكدة أنه شغل منصب قائد إعلام القسام، وكان صوتها الأبرز خلال الحرب.

وكان آخر ظهور لأبو عبيدة يوم 18 يوليو/تموز 2025، حين ظهر في تسجيل مصور تناول فيه تطورات الحرب ورسائل الكتائب، قبل أن تعلن القسام أمس استشهاده رسميا.