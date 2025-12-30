نوتنغهام فورست يشكك في فوز مانشستر سيتي عليه ويشكو التحكيم

يتعرض التحكيم الإنجليزي لانتقادات كبيرة وصلت حد الهجوم من الفرق والجماهير، وآخرها شكوى ضد حكم المباراة تشكك في فوز مانشستر سيتي (2-1) على نوتنغهام فورست.

وقالت تقارير صحفية بريطانية إن فريق نوتنغهام فورست تقدم بشكوى إلى لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا ⁠بسبب أداء التحكيم خلال خسارته أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وأشارت التقارير إلى أن النادي تواصل مع لجنة الحكام ⁠أمس الاثنين وطلب الاستماع إلى التفريغ الصوتي الخاص بتقنية حكم الفيديو المساعد من المباراة.

نوتنغهام فورست يشكك في فوز مانشستر سيتي عليه

وقال شون دايك مدرب فورست بعد المباراة إن هدف فوز سيتي الذي أحرزه ​ريان شرقي في ‌الدقيقة 83 كان يجب إلغاؤه بسبب خطأ لصالح مورجان جيبس-وايت لاعب فريقه في بداية الهجمة.

كما ‌جادل بأن روبن دياز مدافع سيتي كان ‌يجب أن يتلقى ⁠بطاقة صفراء ثانية بسبب خطأ ارتكبه ضد إيجور جيسوس بعد نهاية الاستراحة.

ولم يرد فورست، الذي ‌يحتل المركز 17 مبتعدا بـ5 نقاط عن منطقة الهبوط، على الفور على طلب التعليق خارج ساعات العمل الرسمية في المملكة المتحدة.