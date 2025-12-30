لماذا يزور الإسباني جيرارد بيكيه الجزائر؟

قام النجم الإسباني السابق ولاعب برشلونة جيرارد بيكيه بزيارة إلى الجزائر يوم الاثنين، جال خلالها في عدد من المعالم البارزة بالعاصمة، من بينها مقام الشهيد وأزقة القصبة العتيقة، إضافة إلى مواقع أخرى معروفة، وذلك في أول زيارة له إلى البلاد.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الترويج لمشروع رياضي جديد يشرف عليه بيكيه، يتمثل في دوري الملوك، الذي يجمع بين نجوم سابقين في كرة القدم وصناع محتوى رقميين من مختلف الدول.

شهدت الزيارة ظهوره إلى جانب صانع المحتوى الجزائري هاشمي، المعروف بلقب "HMI"، الذي سيشرف على تشكيل الفريق الجزائري المشارك في المسابقة.

وأبدى بيكيه إعجابه بالأجواء التي لمسها خلال وجوده في الجزائر، معبرًا عن سعادته بقضاء وقت هناك، كما عقد مقارنة بين العاصمة الجزائرية ومدينة برشلونة التي ينتمي إليها، من حيث الطابع والحيوية.

ويأتي انضمام فريق جزائري إلى دوري الملوك ضمن خطة تهدف إلى توسيع نطاق المسابقة خارج أوروبا وأميركا، لتشمل منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

سبق وكشف صانع المحتوى هاشمي في تصريحات سابقة عن مساعيه لاستقطاب عدد من اللاعبين الجزائريين الدوليين السابقين والحاليين للمشاركة في الفريق، بينهم إسلام سليماني، كارل مجاني وسفير تايدر وهو الثلاثي الذي سبق له تمثيل المنتخب الجزائري في مونديال البرازيل 2014.

ما دوري الملوك؟

دوري الملوك هو مسابقة كرة قدم سباعية تجمع بين الترفيه والمنافسة، تتميز بقواعد غير تقليدية مثل احتساب بعض الأهداف بهدفين، وإجراء تبديلات غير محدودة، واستخدام بطاقات "الجوكر".

ويصفها مؤسس البطولة، مدافع برشلونة ومانشستر يونايتد السابق جيرارد بيكيه، بأنها "كرة قدم ليست معتادة"

وهذه بعض من قواعد الدوري:

يشارك في البطولة 12 فريقا، يخوض كل منها 11 مباراة تُقام جميعها أيام الأحد وفي ملعب واحد بمدينة برشلونة، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية لتحديد البطل.

يتكون كل فريق من 12 لاعبا، في مزيج من صناع المحتوى ولاعبين سابقين، يتم اختيار 10 منهم عبر قرعة، إلى جانب لاعبين ضيفين يحددهما رئيس النادي.

يدير فرقا في الدوري نجوم كبار مثل إيكر كاسياس وسيرخيو أجويرو.

تُقام المباريات على شوطين بإجمالي 40 دقيقة، وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى ركلات ترجيح بنظام المواجهة الفردية بين اللاعب وحارس المرمى.

سبق وشارك في البطولة عدد من الأسماء اللامعة، أبرزهم البرازيلي رونالدينيو، والمكسيكي خافيير "تشيتشاريتو"، إضافة إلى الأرجنتينيين سيرجيو أغويرو، وخافيير سافيولا.

وأكد بيكيه أن الهدف هو تقديم منافسة ممتعة وعرض جماهيري في الوقت نفسه، موضحا أن بعض القوانين يتم التصويت عليها من الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.