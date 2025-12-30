إصابة بطل العالم السابق للملاكمة ومصرع صديقيه بحادث مروع في نيجيريا

قالت شركة "ماتشروم بوكسينغ" المروجة لنزالات بطل العالم السابق ⁠في ملاكمة الوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا يوم الاثنين إنه تعرض لحادث سير في ولاية أوجون في نيجيريا، أسفر عن ​مقتل اثنين من أصدقائه المقربين.

وأعلنت قيادة الشرطة في ولاية أوجون، جنوبي غربي نيجيريا، أن جوشوا (36 عاما) تعرض لإصابات طفيفة عندما اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.

وأضافت أنه تم نقله للمستشفى ويتم حاليا التحقيق في سبب الحادث.

وأعلنت هيئة السلامة على الطرق في نيجيريا أن الحادث الذي وقع على طريق لاجوس/إيبادان السريع أصاب 5 ‍رجال، وأن جوشوا ⁠أصيب بجروح طفيفة، في حين توفي شخصان ونجا اثنان آخران دون إصابات.

ولم يكشف المسؤولون عن هوية من كان يقود السيارة التي تقل جوشوا، ولا تزال التحقيقات جارية.

وقالت ماتشروم بوكسينغ في بيان "ببالغ الحزن والأسى، توفي اثنان من الأصدقاء المقربين وأعضاء الفريق، وهما سينا جامي ولطيف أيوديل".

وأضافت أن جوشوا نُقل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج، ورغم استقرار حالته، سيظل تحت الملاحظة.

حالة جوشوا مستقرة والتحقيقات تتواصل

قالت حكومة ولاية أوجون إنه تم إجلاء جوشوا وراكب ​آخر إلى منشأة طبية متخصصة في لاجوس، حيث أكد الأطباء أن ‌حالتيهما مستقرة ولا تتطلبان تدخلا طارئا.

وأضافت في بيان على منصة إكس أن جوشوا تحدث مع عائلته.

وأبدى الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو تعاطفه مع جوشوا وعائلتي الضحيتين، واصفا الحادث بأنه "حادث مأساوي".

وقالت الهيئة إن النتائج الأولية تشير إلى أن ‌السيارة التي كانت تقل جوشوا كانت على الأرجح تسير بسرعة زائدة، ثم فُقدت السيطرة على عجلة القيادة أثناء محاولة تجاوز واصطدمت بشاحنة متوقفة على جانب ‌الطريق.

وأضافت عبر منصة إكس "تتمثل الأسباب الرئيسية للحادث في ⁠السرعة المفرطة والتجاوز الخاطئ، وهما ضمن مخالفات مرورية جسيمة ويشكلان اثنين من الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق المميتة على الطرق السريعة في نيجيريا".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جوشوا.

جوشوا من أصل نيجيري

والتحق جوشوا المولود لأبوين بريطانيين نيجيريين بمدرسة داخلية في مدينة إيكيني، التي تبعد 53 ‌ميلا (85.2 كيلومترا) من مكان وقوع الحادث، قبل أن يعود إلى بريطانيا وعمره 12 عاما.

ووقع الحادث بعد أكثر من أسبوع بقليل من فوز جوشوا على الأميركي جيك بول نجم وسائل التواصل الاجتماعي بالضربة القاضية في الجولة السادسة في مباراة أقيمت في ميامي.

وعاد جوشوا للحلبة بعد غياب 15 شهرا. ومن المتوقع أن يواجه منافسه اللدود تايسون فيوري في 2026.