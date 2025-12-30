رياضة|رياضات أخرى

إصابة بطل العالم السابق للملاكمة ومصرع صديقيه بحادث مروع في نيجيريا

حادث خطير للملاكم البريطاني جوشوا في نيجيريا ومقتل اثنين من أصدقائه
إصابة بطل العالم السابق للملاكمة ومصرع صديقيه بحادث سير مروع في نيجيريا (أسوشيتد برس)
قالت شركة "ماتشروم بوكسينغ" المروجة لنزالات بطل العالم السابق ⁠في ملاكمة الوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا يوم الاثنين إنه تعرض لحادث سير في ولاية أوجون في نيجيريا، أسفر عن ​مقتل اثنين من أصدقائه المقربين.

وأعلنت قيادة الشرطة في ولاية أوجون، جنوبي غربي نيجيريا، أن جوشوا (36 عاما) تعرض لإصابات طفيفة عندما اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.

British boxer Anthony Joshua sits in a car after being involved in a car crash, in which he sustained minor injuries and was taken to the hospital, according to police, in Ogun State, Nigeria December 29, 2025 in this screen grab obtained from social media video. Sodiq Ayo/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. VERIFICATION: Reuters was able to verify the location by road layout, utility poles, smashed car which matched verified corroborating visuals and Reuters aftermath footage. The date was verified by original file metadata, official reports and Reuters reporting from the scene.
جوشوا يجلس في السيارة المهشمة بعد الحادث المروع (رويترز)

وأضافت أنه تم نقله للمستشفى ويتم حاليا التحقيق في سبب الحادث.

وأعلنت هيئة السلامة على الطرق في نيجيريا أن الحادث الذي وقع على طريق لاجوس/إيبادان السريع أصاب 5 ‍رجال، وأن جوشوا ⁠أصيب بجروح طفيفة، في حين توفي شخصان ونجا اثنان آخران دون إصابات.

British boxer Anthony Joshua gets into an emergency responders' vehicle after being involved in a car crash, in which he sustained minor injuries and was taken to the hospital, according to police, in Ogun State, Nigeria December 29, 2025 in this screen grab obtained from social media video. Sodiq Ayo/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. VERIFICATION: Reuters was able to verify the location by road layout, utility poles, smashed car which matched verified corroborating visuals and Reuters aftermath footage. The date was verified by original file metadata, official reports and Reuters reporting from the scene.
جوشوا يستقل سيارة الشرطة بعد الحادث المميت (رويترز)

ولم يكشف المسؤولون عن هوية من كان يقود السيارة التي تقل جوشوا، ولا تزال التحقيقات جارية.

وقالت ماتشروم بوكسينغ في بيان "ببالغ الحزن والأسى، توفي اثنان من الأصدقاء المقربين وأعضاء الفريق، وهما سينا جامي ولطيف أيوديل".

وأضافت أن جوشوا نُقل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج، ورغم استقرار حالته، سيظل تحت الملاحظة.

SAGAMU, NIGERIA - DECEMBER 29: Truck being towed at accident site on December 29, 2025 in Sagamu, Nigeria. Nigerian authorities have confirmed that British heavyweight boxer Anthony Joshua was injured in a car crash that killed two others on an expressway in Nigeria's Ogun State on Monday. Thirty-six-year-old Joshua, who has family ties to the region, was taken to hospital with minor injuries. (Photo by Temiloluwa Johnson/Getty Images)
سيارة النقل الثقيل التي اصطدمت بها سيارة جوشوا وأصدقائه (غيتي)

حالة جوشوا مستقرة والتحقيقات تتواصل

قالت حكومة ولاية أوجون إنه تم إجلاء جوشوا وراكب ​آخر إلى منشأة طبية متخصصة في لاجوس، حيث أكد الأطباء أن ‌حالتيهما مستقرة ولا تتطلبان تدخلا طارئا.

وأضافت في بيان على منصة إكس أن جوشوا تحدث مع عائلته.

وأبدى الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو تعاطفه مع جوشوا وعائلتي الضحيتين، واصفا الحادث بأنه "حادث مأساوي".

وقالت الهيئة إن النتائج الأولية تشير إلى أن ‌السيارة التي كانت تقل جوشوا كانت على الأرجح تسير بسرعة زائدة، ثم فُقدت السيطرة على عجلة القيادة أثناء محاولة تجاوز واصطدمت بشاحنة متوقفة على جانب ‌الطريق.

وأضافت عبر منصة إكس "تتمثل الأسباب الرئيسية للحادث في ⁠السرعة المفرطة والتجاوز الخاطئ، وهما ضمن مخالفات مرورية جسيمة ويشكلان اثنين من الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق المميتة على الطرق السريعة في نيجيريا".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جوشوا.

Dec 19, 2025; Miami, Florida, UNITED STATES; Jake Paul is knocked down by Anthony Joshua during a heavyweight boxing bout at Kayesa Center. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images
صورة مروعة بعد لكمة جوشوا القاضية التي أسقطت جيك بول (رويترز)

جوشوا من أصل نيجيري

والتحق جوشوا المولود لأبوين بريطانيين نيجيريين بمدرسة داخلية في مدينة إيكيني، التي تبعد 53 ‌ميلا (85.2 كيلومترا) من مكان وقوع الحادث، قبل أن يعود إلى بريطانيا وعمره 12 عاما.

ووقع الحادث بعد أكثر من أسبوع بقليل من فوز جوشوا على الأميركي جيك بول نجم وسائل التواصل الاجتماعي بالضربة القاضية في الجولة السادسة في مباراة أقيمت في ميامي.

وعاد جوشوا للحلبة بعد غياب 15 شهرا. ومن المتوقع أن يواجه منافسه اللدود تايسون فيوري في 2026.

المصدر: رويترز

