تألق المغربي دياز في كأس أفريقيا يحرج ألونسو مدرب ريال مدريد

يعيش الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد هذا الموسم واقعين متناقضين تماما، وتأكد ذلك بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده في نهائيات أمم أفريقيا الحالية.

وقاد دياز "أسود الأطلس" للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة التي تستضيفها بلاده، في صدارة المجموعة الأولى، بعدما سجل 3 أهداف في 3 مباريات متتالية.

ويأتي تألق دياز في كأس أفريقيا 2025 رغم قلة الدقائق التي حصل عليها مع فريقه ريال مدريد منذ بداية الموسم، وهو ما أثار كثيرا من القلق حول وضعه مع "النادي الملكي".

وشارك دياز مع ريال مدريد هذا الموسم في 18 مباراة بجميع البطولات، بواقع 484 دقيقة، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، منحها إياه تشابي ألونسو مدرب النادي الملكي.

ويبدو هذا الرقم مقلقا عند مقارنته بعدد الدقائق التي لعبها في الفترة نفسها من الموسم الماضي مع المدرب السابق كارلو أنشيلوتي، الذي اعتمد على اللاعب المغربي لما يقرب من 800 دقيقة، حسب شبكة "كادينا سير" الإسبانية.

وقالت الشبكة إن "دياز لاعب شاب يتمتع بقدرة جيدة على المراوغة، وله حاضر ومستقبل واعد في كرة القدم، لكنه يعيش أوضاعا معقدة مع ريال مدريد، إذ لا يحصل على عدد الدقائق التي كان يتوقعها تحت قيادة ألونسو".

ويحدث ذلك في وقت قام فيه دياز بتمديد عقده الحالي إلى عام 2030، وهو ما تم الصيف الماضي عقب مفاوضات سريعة قدّم فيها اللاعب تنازلات كبيرة، وفق ما كشف عنه مقربون من اللاعب لشبكة "كادينا سير"، التي أشارت بدورها إلى أن ريال مدريد لم يؤكد بعد توقيع العقد رسميا ولا تفاصيله المالية مطالبا بالتحلي بالسرية.

وفي الوقت نفسه، يتلقى دياز عروضا من أندية أوروبية وأخرى من السعودية، خاصة بعد تألقه اللافت في كأس أفريقيا.

إعلان

وقال الصحفي الإسباني أنطون ميانا إن "دياز يريد اللعب أكثر ويريد تقديم المزيد، ويريد أن يكون أكثر أهمية، وقبل كل شيء يريد أن تُمنح له الفرص نفسها التي تُمنح لبقية زملائه".

وأشار إلى أن دياز لا يرغب في "أن يكون بديلا أو حتى لاعبا مُهملا بقرار مسبق"، وهو ما يتعارض مع الواقع على الأرض، حيث "لا يبدو جزءا من خطط ألونسو في تشكيلاته المعتادة".

وعلى الصعيد الدولي، ينتظر دياز ومنتخب المغرب حاليا معرفة منافسهم القادم في ثمن نهائي كأس أفريقيا، الذي سيكون أحد المنتخبات المتأهلة في المركز الثالث من المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة.