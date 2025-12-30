ما سر انسحاب قائد منتخب أنغولا باكيا من مقابلة على الهواء؟

انسحب قائد المنتخب الأنغولي فريدي باليندي (35 عاما) من مقابلة صحفية على الهواء، عقب نهاية مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب المصري بالتعادل السلبي في إطار كأس أمم أفريقيا.

وجاءت هذه النتيجة لتزيد من تعقيد موقف المنتخب الأنغولي، إذ أصبح قريبًا جدًا من توديع البطولة رسميًا بعدما توقف رصيده عند نقطتين فقط، حصدها من تعادلين أمام مصر وزيمبابوي، مقابل خسارة أمام جنوب أفريقيا.

وبدا التأثر واضحًا على فريدي مع صفارة النهاية، حيث لم يتمالك دموعه تحت وطأة اللحظة الصعبة، خاصة مع اقتراب نهاية مسيرته الدولية التي امتدت لأكثر من اثني عشر عامًا.

وأكد لاعب الوسط المخضرم الذي سبق له تمثيل منتخب البرتغال في الفئات العمرية، صعوبة الموقف، موضحًا أنه يواجه لحظات قاسية، وقد تكون تلك المباراة هي الأخيرة له بقميص المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه بذل كل ما في وسعه من أجل تحقيق الفوز والتأهل، لكنه لا يجد تفسيرًا لما آلت إليه الأمور.

ورغم ذلك، تجنب فريدي إعلان اعتزاله الدولي بشكل قاطع، متمسكًا بخيط الأمل، ومؤكدًا أنه سيواصل الدعاء من أجل تجاوز هذه المرحلة، رافضًا أن تكون هذه المباراة هي الختام لمسيرته الدولية، خاصة بعد سنوات عدة من العطاء بقميص أنغولا، معتبرًا أن ما يحدث مؤلم للغاية له.

وكان فريدي قد نال جائزة أفضل لاعب في المقابلة ضد المنتخب المصري والتي لم تكن عزاء كافيا له.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل إلى دور الـ16 أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

ويحتل منتخب أنغولا حاليًا المركز الثالث برصيد نقطتين، لتظل فرصه المحدودة في بلوغ الأدوار الإقصائية مرهونة بنتائج المنتخبات الأخرى في بقية المجموعات.