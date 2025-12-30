بالفيديو.. حكيمي قائد المغرب يفي بوعده للاعب شاب بمنتخب زامبيا

تسابق لاعبو المنتخب الزامبي على طلب قمصان نظرائهم من نجوم المغرب بعد نهاية مباراة الفريقين في كأس الأمم الأفريقية 2025، ولا سيما القائد أشرف حكيمي.

وودّع منتخب زامبيا البطولة من الدور الأول بعد خسارته أمس في المباراة الثالثة والأخيرة بنتيجة 0-3، على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط.

وبعد صافرة نهاية اللقاء حاول عدد من لاعبي منتخب زامبيا الحصول على قميص نجوم "أسود الأطلس" وفي مقدمتهم القائد حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، الذي ظهر لأول مرة في النسخة الحالية من كأس أفريقيا بعد شفائه من الإصابة.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من لاعبي زامبيا حول حكيمي، منهم من التقط صورة تذكارية وآخرون طلبوا قميصا.

وتفاعل حكيمي بطريقة رائعة إذ التقط بعض الصور، قبل أن يعتذر للاعبين لعدم منحهم القميص مشيرا بيده إلى غرفة الملابس، إذ كان قد وعد لاعبا شابا بمنحه القميص، وهو ما حصل لاحقا.

وأظهرت بعض الصور أن نجم باريس سان جيرمان منح قميصه لديفيد هامانسينيا لاعب منتخب زامبيا الشاب البالغ من العمر 19 عاما، والذي يلعب في صفوف شباب ليغانيس الإسباني، في حين ارتدى اللاعب المغربي قميص الشاب الزامبي.

وأثنى المتابعون على تصرّف حكيمي مع اللاعب الشاب، واصفين ما فعله النجم المغربي بأنه يأتي في إطار "التواضع مع المنافسين".

ولم يكن حكيمي هو اللاعب الوحيد الذي توجه إليه لاعبو زامبيا أملا في الحصول على قميصه، إذ تكرّر الأمر ذاته مع إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" ظهر فيه دياز وهو محاط بعدد من اللاعبين.

من جهته تعامل دياز مع منافسيه بكل لطف، وهو ما دفع الصحيفة للقول "دياز يرسّخ نفسه قائدا للمغرب في كأس الأمم الأفريقية".

وشارك حكيمي ضد زامبيا في الدقيقة 64 بعدما تعافى من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال ‌خسارة فريقه باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ 1-2 في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أما دياز فيعّد واحدا من النجوم البارزين في البطولة، إذ سجّل 3 أهداف في 3 مباريات هي عدد مواجهات المغرب في الدور الأول.