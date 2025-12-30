5 أرقام مميزة لبرشلونة في 2025 تؤكد جاهزيته للمنافسة

مع اقتراب نهاية عام 2025، يكون فريق برشلونة تحت قيادة المدرب هانسي فليك قد اختتم سنة مليئة بالأرقام القياسية المميزة التي تعكس جاهزيته وأداءه التنافسي.

وأنهى نادي برشلونة الإسباني عام 2025 بأرقام هجومية لافتة تؤكد الهوية الهجومية لفريق فليك الذي يطالب لاعبيه دائمًا بالبحث عن مرمى الخصم بغضّ النظر عن النتيجة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 لماذا تاهت "اللمسة القاتلة" في دهاليز تكتيك ألونسو؟

لماذا تاهت "اللمسة القاتلة" في دهاليز تكتيك ألونسو؟ list 2 of 2 رئيس برشلونة يمثل أمام القضاء بتهم الاحتيال end of list

تاليا 5 حقائق تؤكد جاهزية برشلونة للمنافسة على الألقاب:

رقم قياسي في تسجيل الأهداف

يختتم برشلونة العام برصيد 169 هدفًا في 60 مباراة، وهو خامس أعلى رقم في تاريخ النادي مؤكدًا أسلوب الفريق الهجومي.

توزعت الأهداف بين جميع اللاعبين، حيث سجل كل لاعب في الفريق باستثناء مارك بيرنال.

يتشارك فيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي لقب هداف النادي برصيد 27 هدفًا لكليهما، متجاوزين رافينيا (24) ولامين جمال (21)، وفيرمين (14)، وداني أولمو (11) ويتصدرون جميعًا قائمة الهدافين.

نسبة فوز عالية

حقق برشلونة 46 فوزًا و7 تعادلات خلال 60 مباراة خاضها في عام 2025.

وكانت هذه الانتصارات حاسمة في حصد الألقاب المحلية الثلاثة والحفاظ على صدارة الفريق لترتيب الدوري.

هزائم قليلة

لم يخسر الفريق سوى 7 مباريات طوال العام، وجاءت هذه الهزائم أمام فياريال، دورتموند، إنتر ميلان، إشبيلية، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وتشلسي.

ويُعتبر هذا مؤشرًا إيجابيًا يعكس ثباتًا تنافسيًا وتطورا مستمرا.

الاستحواذ على الكرة

بلغ متوسط ​​استحواذ الفريق على اللعب 67.98%، إذ سيطر الفريق على مجريات المباريات بشكل كامل، محافظا على إحدى أبرز سمات النادي التاريخية.

الكثافة الهجومية

انعكس الحضور الهجومي في الكرات التي ارتطمت بالقائم أو العارضة، إذ سدد لاعبو برشلونة 36 كرة ارتدت من القائم.

وتشير هذه الإحصائية إلى كثافة هجماتهم واختراقهم منطقة جزاء الخصم.

ورغم أن بعض هذه الهجمات لم تسفر عن أهداف، فإنها أظهرت وفرة متواصلة من الفرص.

وكان رافينيا آخر لاعب سدد كرة ارتدت من العارضة من خارج منطقة الجزاء خلال المباراة التي أقيمت على ملعب سيراميكا ضد فياريال.