وفد قطر يتوجه إلى واشنطن لحضور قرعة مونديال 2026

يتوجه وفد المنتخب القطري الأول لكرة القدم غدا الخميس إلى العاصمة الأميركية واشنطن، للمشاركة في مراسم قرعة نهائيات كأس العالم 2026 التي ستُجرى بعد غد الجمعة بحضور رسمي رفيع يتقدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حدث عالمي يترقبه الشارع الرياضي الدولي، وتبدأ فعالياته عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت الدوحة.

ويترأس الوفد القطري رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم جاسم البوعينين، إلى جانب الأمين العام للاتحاد منصور الأنصاري ضمن بعثة تشمل عددا من المسؤولين والإداريين والفنيين الذين يشكلون الهيكل التنفيذي لتحضيرات المنتخب للمرحلة المقبلة من برنامج الإعداد للمونديال.

ويضم الوفد كلا من مدير إدارة الدعم المؤسسي بدر اللنجاوي، ومدير إدارة التسويق والاتصال خالد مبارك الكواري، وعبد الرحمن آل عبد الجبار اختصاصي التواصل الاجتماعي، ومدير الفريق محمد سالم العطوي، وأوسكار كارو مساعد المدرب، والمسؤول الإعلامي سعد سفر الكواري، والمسؤول الأمني سعد المهندي، ومدير العمليات للمنتخبات الوطنية عبد العزيز المهندي.

وسيشارك وفد من الاتحاد القطري لكرة القدم في ورشة عمل موسعة للمنتخبات المتأهلة بعد غد الجمعة في واشنطن، على أن تُعقد ورشة أخرى في مارس/آذار 2026 تتناول الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية المتعلقة بالملاعب، وبرامج المنتخبات، وأنظمة البطولة، وآليات السفر والتنقل بين الدول الثلاث المضيفة، وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتقام القرعة في مركز جون كينيدي للفنون، وسط حضور مدربي المنتخبات المتأهلة ومسؤولي الاتحادات الوطنية، إضافة إلى ممثلي الدول التي لا تزال في سباق الملحق الأوروبي والعالمي.

ومن المتوقع أن يشهد حفل القرعة كذلك حضورا واسعا لممثلي وسائل الإعلام العالمية، في محطة أساسية تسبق انطلاق أكبر نسخة في تاريخ البطولة.

ووضع الفيفا المنتخبات الثلاثة المستضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية) في الوعاء الأول، على أن يتم توزيع بقية المنتخبات الـ39 وفقا لتصنيف "الفيفا" الصادر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في حين سيضم الوعاء الرابع منتخبات الملحق الأوروبي الأربعة ومنتخبي الملحق العالمي.

وجاء منتخب قطر في الوعاء الثالث إلى جانب كل من النرويج وبنما ومصر والجزائر وأسكتلندا وباراغواي وتونس وكوت ديفوار وأوزبكستان والسعودية وجنوب أفريقيا.

ويعني ذلك أن المنتخب قد يواجه أحد كبار القارة الأوروبية أو اللاتينية من المستوى الأول، لكن طموحات لاعبيه بعد التأهل للمونديال تبقى مرتفعة، خاصة مع دخول الفريق مرحلة جديدة من البناء الفني تحت قيادة المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي.

ويأمل الوفد القطري أن تمثل المشاركة في هذا الحدث خطوة جديدة في مسار الإعداد للعنابي الذي يسعى إلى تسجيل حضور قوي في ثاني مشاركاته بالمونديال بعد ظهوره الأول في قطر 2022.

ومع اقتراب لحظة الإعلان عن مجموعة المنتخب تترقب الأوساط الرياضية القطرية نتائج القرعة وما تحمله من ملامح أولية لطريق العنابي في رحلة 2026، في بطولة تُعد الأكثر امتدادا واتساعا في تاريخ اللعبة.