ميسي ورونالدو ينقلان التنافس لمونديال 2026.. ما تاريخهما بكأس العالم؟

عام 2015، أصبحت سلتان شفافتان متجاورتان في لندن ساحة لجدال صامت لكنه محتدم، حيث كان المدخنون يلقون أعقاب سجائرهم للإجابة عن سؤال ملتهب: من أفضل لاعب كرة قدم في العالم، "البرغوث" ليونيل ميسي أم "الدون" كريستيانو رونالدو؟

وكوسيلة لتشجيع الناس على استخدام السلال لإلقاء أعقاب السجائر، أثبتت أكبر منافسة في مسيرة كرة القدم في القرن الـ21 أنها محاولة فعالة لتحقيق ذلك.

وبعد مرور عقد من الزمن، لا يزال الجدل محتدما فيما يقترب الثنائي من أن يصبحا أول لاعبين يشاركان في 6 بطولات كأس عالم.

وسجل كل من رونالدو وميسي أكثر من 800 هدف مع الأندية والمنتخب لكل منهما، وفازا معا بـ9 بطولات دوري أبطال أوروبا و13 جائزة الكرة الذهبية.

ويؤكد مشجعو ميسي أن تتويجه بكأس العالم مع الأرجنتين عام 2022 يضعه في القمة، لكن أنصار رونالدو يستشهدون بألقابه في مسابقات الدوري الكبرى بأوروبا، ورصيده البالغ 954 هدفا، منها 143 مع منتخب بلاده، إضافة إلى كونه أكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية برصيد 226 مباراة مع البرتغال.

وسيكون رونالدو (41 عاما) وميسي (39 عاما) في البطولة التي ستقام العام المقبل بكل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي ستكون الأخيرة لهما.

كأس العالم 2006

كان رونالدو يبلغ من العمر 21 عاما وميسي يقارب 19 عاما عندما أصبحا أصغر هدافين لبلديهما في كأس العالم، خلال ظهورهما الأول في البطولة بألمانيا.

ولم يشارك ميسي في دور الثمانية، حين خسر منتخب الأرجنتين أمام صاحب الأرض بركلات الترجيح. واليوم التالي، سجل رونالدو ركلة الجزاء الحاسمة في مواجهة إنجلترا، قبل أن يواجه خيبة الأمل في قبل النهائي بخسارة البرتغال أمام فرنسا.

كأس العالم 2010

سجل رونالدو (قائد البرتغال) هدفا واحدا فقط في نهائيات "مونديال جنوب أفريقيا" قبل أن تخسر البرتغال أمام إسبانيا التي توجت باللقب لاحقا في دور 16.

أما ميسي، الذي فشل في التسجيل خلال البطولة بعدما أطاحت ألمانيا بالأرجنتين للمرة الثانية على التوالي، فقد واجه انتقادات حادة في بلاده حيث اتهمه المشجعون بأنه يهتم ببرشلونة أكثر من المنتخب.

كأس العالم 2014

قدمت البرتغال أداء للنسيان، إذ سجل رونالدو -الذي خاطر بمسيرته وهو يلعب مصابا في الركبة- هدفا واحدا فقط قبل أن يودّع من دور المجموعات.

أما ميسي -الذي أصبح قائد منتخب بلاده- فتألق وسجل في كل مباراة من دور المجموعات، وفاز بـ4 جوائز متتالية لأفضل لاعب في المباراة.

لكن الأرجنتين خسرت النهائي أمام ألمانيا، ولم تكن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالبطولة عزاء لميسي الذي ظهر باكيا بعد نهاية المباراة.

وفي العامين التاليين، خسرت الأرجنتين نهائي "كوبا أميركا" ونهائي "كوبا أميركا" المئوية، وكلاهما أمام تشيلي بركلات الترجيح. وأعلن ميسي اعتزاله الدولي وهو محطم، لكنه تراجع لاحقا عن قراره.

كأس العالم 2018

خرجت الأرجنتين والبرتغال من دور الـ16. وسجل ميسي هدفا واحدا فقط في دور المجموعات قبل الخسارة أمام فرنسا.

أما رونالدو -الذي كان فاز ببطولة أوروبا قبل عامين- فقد سجل ثلاثية بالمباراة الأولى أمام إسبانيا (تعادل 3-3). لكنه أهدر ركلة جزاء أمام إيران، قبل أن تخسر البرتغال أمام أوروغواي بالدور الثاني.

وفي العام التالي، ساعد رونالدو البرتغال على الفوز بأول لقب في دوري الأمم الأوروبية، مسجلا ثلاثية في قبل النهائي.

كأس العالم 2022

قدمت البرتغال أداء قويا، لكن ليس بفضل رونالدو الذي جلس على مقاعد البدلاء في أدوار خروج المغلوب قبل الخسارة في دور الثمانية.

أما ميسي فقد تألق منذ البداية حتى النهاية.

وأصبح أول لاعب يسجل في كل أدوار كأس العالم، إذ أحرز 7 أهداف بين دور المجموعات والنهائي، وسجل هدفين أمام فرنسا بالمباراة النهائية، ثم نفذ الركلة الأولى في ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأرجنتين 4-2.

وأخيرا، جلس ميسي جنبا إلى جنب مع دييغو مارادونا في قلوب جماهير الأرجنتين.

ولأسباب مختلفة، بدا أن بطولة 2022 ستكون نهاية الطريق في كأس العالم لكلا النجمين المخضرمين، لكن يبدو أنهما يستعدان لمحاولة أخيرة.