موعد مباراة قطر ضد سوريا بكأس العرب والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب القطري نظيره السوري في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر، وتستمر حتى الـ18 من الشهر الجاري.

ويسعى العنابي لتخطي الهزيمة المفاجئة صفر-1 أمام فلسطين في الجولة الأولى، بينما تتطلع سوريا الفائزة على تونس 1- صفر لتحقيق فوز ثانٍ على التوالي لضمان التأهل إلى الدور المقبل.

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب 2025

تقام مباراة قطر وسوريا في كأس العرب 2025 الخميس الرابع من ديسمبر/كانون الأول على ملعب خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت قطر وسوريا والسعودية، التاسعة (21:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وسوريا في كأس العرب 2025

beIN SPORTS HD

beIN Xtra 1

قنوات الكاس القطرية

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

الكويت الرياضية

تشكيلة قطر المتوقعة أمام سوريا

محمود أبو ندى، لوكاس مينديز، أيوب العلوي، الهاشمي الحسين، يوسف أمين، سلطان البريك، أيوب محمد، محمد مناعي، أحمد فتحي، أكرم عفيف، أحمد علاء.

تشكيلة سوريا المتوقعة أمام قطر

شاهر الشاكر، أحمد فقا، عبد الله الشامي، خالد كردغلي، زكريا حنان، سيمون أمين، ألمار إبراهام، محمد صلخدي، محمود الأسود، عمر خربين، محمد الحلاق.