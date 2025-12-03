موعد مباراة المغرب ضد عُمان في كأس العرب والقنوات الناقلة
تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب المدينة التعليمية لمتابعة المواجهة القوية بين المنتخبين المغربي والعماني ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب لكرة القدم "فيفا قطر 2025".
موعد مباراة المغرب وعُمان في كأس العرب 2025
تقام مباراة المغرب وعُمان في كأس العرب 2025 يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري على ملعب المدينة التعليمية.
وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت السعودية والعراق والبحرين، السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت عُمان، الثالثة والنصف عصرا بتوقيت المغرب.
قنوات البث المباشر لمباراة المغرب وعُمان في كأس العرب
- beIN Sports
- قنوات الكأس القطرية
- الكويت الرياضية
- دبي الرياضية
- قناة الجزائرية الرياضية
كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.
يدخل المنتخب المغربي بقيادة المدرب طارق السكتيوي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المباراة الأولى على جزر القمر (3-1)، وأمامه فرصة سانحة للتأهل إلى الدور المقبل.
في المقابل، يأمل المنتخب العماني في تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في سباق التأهل، خاصة بعد خسارته أمام السعودية (2-1) في القمة الخليجية التي أقيمت أمس الثلاثاء.
ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الثانية
- المغرب: 3 نقاط.
- السعودية: 3 نقاط.
- عُمان: بلا نقاط.
- جزر القمر: بلا نقاط.