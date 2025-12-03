رياضة|كأس العرب|قطر

موعد مباراة المغرب ضد عُمان في كأس العرب والقنوات الناقلة

كومبو لمنتخبي المغرب وعمان في كأس العرب، في الأعلى المغرب Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Group B - Morocco v Comoros - Khalifa International Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 2, 2025 Morocco players pose for a team group photo before the match REUTERS/Thaier Al-Sudani +++ Oman's players pose for a photo before the start of the FIFA World Cup 2026 Asian qualifier football match between United Arab Emirates and Oman at Jassim Bin Hamad Stadium in Doha on October 11, 2025. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)
المغرب يسعى للتأهل وعُمان للتدارك عندما يلتقيان يوم الجمعة المقبل (وكالات)
Published On 3/12/2025
|
آخر تحديث: 23:50 (توقيت مكة)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب المدينة التعليمية لمتابعة المواجهة القوية بين المنتخبين المغربي والعماني ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب لكرة القدم "فيفا قطر 2025".

موعد مباراة المغرب وعُمان في كأس العرب 2025

تقام مباراة المغرب وعُمان في كأس العرب 2025 يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري على ملعب المدينة التعليمية.

وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت السعودية والعراق والبحرين، السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت عُمان، الثالثة والنصف عصرا بتوقيت المغرب.

قنوات البث المباشر لمباراة المغرب وعُمان في كأس العرب

  • beIN Sports
  • قنوات الكأس القطرية
  • الكويت الرياضية
  • دبي الرياضية
  • قناة الجزائرية الرياضية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

يدخل المنتخب المغربي بقيادة المدرب طارق السكتيوي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المباراة الأولى على جزر القمر (3-1)، وأمامه فرصة سانحة للتأهل إلى الدور المقبل.

في المقابل، يأمل المنتخب العماني في تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في سباق التأهل، خاصة بعد خسارته أمام السعودية (2-1) في القمة الخليجية التي أقيمت أمس الثلاثاء.

ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الثانية

  • المغرب: 3 نقاط.
  • السعودية: 3 نقاط.
  • عُمان: بلا نقاط.
  • جزر القمر: بلا نقاط.
المصدر: الجزيرة + وكالات

