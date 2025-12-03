كيف أفقدت كرة القدم الأميركية ريال مدريد صدارة الليغا؟

دفع ريال مدريد ثمنا باهظا لابتعاده عن معقله برنابيو خلال المباريات الأخيرة في الدوري الإسباني، الذي أُجبر عليه بسبب استضافة الملعب الشهير لإحدى مباريات بطولة كرة القدم الأميركية (NFL).

وخاض ريال مدريد مباراة وحيدة على ملعب البرنابيو، من أصل 6 لعبها خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في جميع البطولات.

كرة القدم الأميركية تفقد ريال مدريد صدارة الليغا

وكانت تلك المباراة في اليوم الأول من الشهر الماضي وفيها حقق الفريق الملكي انتصارا عريضا على ضيفه فالنسيا بنتيجة 4-0، ابتعد به بصدارة الجدول بفارق 5 نقاط عن غريمه برشلونة، وكانت تلك المباراة بمثابة "الوداع المؤقت لملعب سانتياغو برنابيو" على حد وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية.

لكن النادي الملكي تخّلى عن هذه الأفضلية بعدما اضطر للعب بعيدا عن ملعبه، إذ تعادل في المباريات الثلاث التالية ليفرّط في 6 نقاط كاملة، واللافت أكثر أن الفريق لم يتمكن فيها من التقدّم في النتيجة، بل أُجبر على التعديل.

وتاليا نتائج مباريات ريال مدريد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني في الليغا:

ريال مدريد 4-0 فالنسيا.

رايو فاليكانو 0-0 ريال مدريد.

إلتشي 2-2 ريال مدريد.

جيرونا 1-1 ريال مدريد.

وسيستمر ابتعاد ريال مدريد عن ملعبه منتصف الأسبوع الحالي، عندما يحل الفريق ضيفا اليوم الأربعاء على أتلتيك بلباو بملعب سان ماميس في المباراة المقدمة عن الجولة الـ19 من الليغا، وهي مباراة ستكون بمثابة النهاية لهذه "المرحلة المرهقة".

بعدها سيعود ريال مدريد إلى ملعبه مجددا وذلك يوم الأحد القادم 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري عندما يستضيف سيلتا فيغو بالجولة الـ15.

وقالت الصحيفة "وصول كرة القدم الأميركية (NFL) إلى مدريد وضع الملعب تحت تصرف الأميركيين، وهو ما أجبر فريق تشابي ألونسو على الابتعاد عن معقله وجماهيره".

وأضافت "هذا الأمر غير شكل جدول المباريات، ليجد ريال مدريد نفسه أمام 6 مواجهات متتالية خارج أرضه (4 في الدوري، 2 في دوري الأبطال)، وهو ما دفع الفريق الأبيض ثمنه باهظا".

وبسبب هذا "النفي المؤقت" اختفى فارق النقاط الخمس بين ريال مدريد وبرشلونة، بل على العكس تقدّم الفريق الكتالوني بفارق 4 نقاط بعدما حسم مواجهه القمة أمس مع أتلتيكو مدريد.

وفي دوري الأبطال وبعيدا عن ملعبه مجددا، خسر ريال مدريد من ليفربول 0-1 في الجولة الرابعة قبل أن يفلت بفوز شاق أمام أولمبياكوس 4-3 في الجولة التالية.

يُذكر أن ملعب برنابيو كان قد احتضن يوم الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مواجهة ميامي دولفينز ضد واشنطن كوماندرز في إطار منافسات الأسبوع الـ11 من الموسم العادي لكرة القدم الأميركية.