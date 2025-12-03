مشجع مصاب بالسرطان يحقق أمنيته الأخيرة

حقق مشجع لأياكس أمستردام، المنافس في الدوري الهولندي لكرة القدم، أمنيته الأخيرة في حياته، بعد تمكّنه من حضور مباراة فريقه المفضل على أرضه.

وحضر المشجع المريض بالسرطان في ملعب يوهان كرويف أرينا لمتابعة ما تبقى من مباراة أياكس أمستردام أمام ضيفه غرونينغن ضمن الجولة الـ14 من الدوري الهولندي، والتي توقفت نهائيا يوم الأحد الماضي بسبب إطلاق جماهير الأول كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وذكرت قناة "إي تي 5" الهولندية أن هذا المشجع كان الوحيد الذي سُمح له بحضور المباراة التي تقرر استكمالها بدون جمهور.

This is Peter. 💔⚽ He hasn't got long left to live due to a terminal illness and Peter’s final wish was to watch Ajax play one last time. But yesterday’s home match against FC Groningen at the Johan Cruijff ArenA was abandoned after just five minutes due to safety concerns… pic.twitter.com/gy0iagrve4 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 1, 2025

المشجع الذي يُدعى بيتر هو من سكان مدينة أمستردام ويرقد في دار للرعاية التلطيفية منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وأكدت القناة الهولندية أن هذا المشجع يعيش أيامه الأخيرة، حسب تشخيص الأطباء، إذ تدهورت حالته الصحية، وقالت: "لا يُتوقع له أن يعيش طويلا".

وقال ميلكو دي فريس المسؤول الأول عن الدار الذي يرقد فيها بيتر: "إنه أمر فريد بالفعل. لم أكن متفائلا بإحضاره إلى الملعب، وعليه أحيّي بلدية أمستردام ونادي أياكس. يبدو أنهم تأثروا بالأمر لدرجة سمحت لهم باتخاذ هذا الاستثناء. هذا الرجل مشجّع لأياكس بكل جوارحه".

وتمكّن أياكس أمستردام من الفوز على ضيفه غرونينغن بهدفين دون رد، سجلهما ميكا غودتس وأرون باورمان في الدقيقتين 28 و60 من عمر المباراة.

ويحتل أياكس حاليا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، ويبتعد بفارق 14 نقطة كاملة عن المتصدر آيندهوفن.