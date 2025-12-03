الغموض يحيط بمصير راشفورد في برشلونة

يلف الغموض مستقبل ماركوس راشفورد مع برشلونة حيث يتزايد احتمال عودته إلى مانشستر يونايتد في نهاية الموسم.

يُعتبر رحيل لاعب مانشستر يونايتد المُعار السيناريو الأكثر ترجيحًا، بينما يمتلك النادي الكتالوني خيار شراء المهاجم.

لكن قد يجد راشفورد نفسه في موقفٍ يُجبره على العودة المفاجئة إلى مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

مستقبل غامض

أتمّ المهاجم انتقاله الحلم إلى برشلونة عملاق الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات، وتتضمن صفقة الإعارة الأولية خيارًا بقيمة 34 مليون دولار ليصبح لاعبًا دائمًا في البارسا.

لكن مستقبل راشفورد مُحاط بالشكوك بالفعل بعد أشهر من رحيله عن أولد ترافورد وأفاد موقع "ذا أتلتيك" بأن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو مغادرة راشفورد لبرشلونة عند انتهاء عقد الإعارة.

وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى اضطرار اللاعب الإنجليزي إما للعودة إلى "الشياطين الحمر" وإما إيجاد مكان آخر، أو الفوز بثقة المدرب روبن أموريم.

ستكون هذه ضربة موجعة لراشفورد، حيث سبق أن أكد علنًا رغبته في البقاء في برشلونة بعد انتهاء فترة إعارته المؤقتة.

وحقق خريج أكاديمية أولد ترافورد بداية إيجابية للموسم، مسجلا 6 أهداف ومقدمًا 9 تمريرات حاسمة أخرى في 18 مباراة.

لكن المدرب هانزي فليك لا يزال يعتبره لاعبًا غير أساسي في برشلونة. وهذا ما دفع حامل لقب الدوري الإسباني للتفكير جديا في تجاهل خيار شراء راشفورد. وبدلا من ذلك، قد يدخل برشلونة سوق الانتقالات بحثًا عن بديل قبل الموسم المقبل.

أمضى راشفورد، البالغ من العمر 28 عامًا، النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع أستون فيلا بعد أن جمّده أموريم.

لكن المدرب أوناي إيمري اختار عدم استغلال فرصة الاحتفاظ به مقابل 52.81 مليون دولار. وأدى ذلك إلى عودة راشفورد إلى مانشستر يونايتد حتى جاء عرض برشلونة.

شارك راشفورد في 426 مباراة مع نادي طفولته، مسجلا 138 هدفًا، قبل أن يتخلى عنه أموريم.