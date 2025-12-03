انسحاب إيرانية من بطولة للتايكوندو رفضا لمواجهة إسرائيلية

انسحبت الإيرانية روجان غودارزي من بطولة العالم للتايكوندو تحت 21 عاما في كينيا بعدما رفضت مواجهة لاعبة إسرائيلية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

ولا تعترف إيران بدولة إسرائيل، وتمنع أي احتكاك بين رياضييها والإسرائيليين.

ودأب رياضيون إيرانيون منذ سنوات على تجنب مواجهة إسرائيليين، غالبا عبر الانسحاب أو طلب الاستبعاد أو تقديم شهادات طبّية.

وقالت وكالة "إيسنا" الإيرانية "انسحبت روجان غودارزي من المنافسات في بطولة العالم للتايكوندو تحت 21 عاما لأنها كانت في المجموعة عينها مع لاعبة من الكيان الصهيوني".

وأضافت أن غودارزي كان من المقرر أن تواجه اللاعبة الإسرائيلية في الدور الأول.

واحتج مسؤولون إيرانيون على وضع لاعبة إيرانية في المجموعة ذاتها مع إسرائيلية، لكن الاتحاد الدولي للتايكوندو أكد أنه لا يمكنه تعديل جدول المنافسات، حسب الوكالة.

وكانت غودارزي قد أحرزت الشهر الماضي الميدالية البرونزية في فئة وزن ما دون 51 كيلوغراما ضمن ألعاب التضامن الإسلامي في الرياض.

وفي أغسطس/آب 2023، فرضت السلطات الإيرانية حظرا مدى الحياة على الرباع مصطفى رجائي بعدما صافح منافسا إسرائيليا خلال بطولة في بولندا.

كما غادر لاعب الشطرنج الموهوب علي رضا فيروزجا بلاده بعدما منعه الاتحاد الوطني من المشاركة في بطولة العالم عام 2019 خشية أن يواجه لاعبا إسرائيليا، ويحمل فيروزجا حاليا الجنسية الفرنسية.

وفي عام 2021، دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الرياضيين إلى "عدم مصافحة ممثل النظام (الإسرائيلي) الإجرامي من أجل الحصول على ميدالية".

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران، مما أدى إلى مواجهة دامية استمرت 12 يوما بين البلدين، وقصفت خلالها الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسية.