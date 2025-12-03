الجماهير العمانية والسعودية تزيّن الدربي الخليجي

غصّت مدرجات ملعب المدينة التعليمية بجماهير غفيرة قدمت من سلطنة عُمان والسعودية، وقد تجمّعت لتساند منتخبيها في أجواء مليئة بالحماس. وازدانت المدرجات بالأعلام الخضراء والحمراء، فيما جلس الأطفال والشباب والنساء والرجال جنبا إلى جنب، لكن هتافاتهم تباينت بين "يالله يا عُماني" و"هذا السعودي ما شاء الله عليه".

مشجع من عُمان:



من بين تلك الجموع، برز الشاب العُماني عبد الله المهري الذي قدم إلى قطر لحضور منافسات كأس العرب وتشجيع منتخب بلاده. يقول عبد الله للجزيرة نت "سبق أن زرت قطر للسياحة والعمل، لكن هذه المرة جئت بدافع متابعة مباريات كأس العرب بعدما شجعني أصدقائي على الحضور".

ويضيف بثقة: "مباراتنا المقبلة أمام المغرب ستكون قوية جدا، لكن منتخب عُمان قادر على المواجهة بإذن الله".

مجلس جمهور المنتخب السعودي:



وبالقرب من مكان جلوسه، التقت الجزيرة نت بالمشجع السعودي سالم عبد الرحمن، الذي حضر مرتديا القميص الأخضر، لكن ما لفت الانتباه هو العبارة المكتوبة على ظهر قميصه: مجلس جمهور المنتخب السعودي.

يقول سالم، بعد أن قطع حديثه للحاق بالاحتفال بهدف السعودية الأول "الحمد لله.. فالنا البطولة".

ثم يوضح "أنا عضو في رابطة مجلس جمهور المنتخب السعودي، التي تأسست في الرياض عام 2018 تقريبا، وتوسعت لاحقا لتشمل فروعا في مختلف مدن المملكة. وتجمع هذه الرابطة روابط مشجعي الأندية تحت مظلة واحدة لدعم المنتخب".

ويضيف سالم أن الانضمام إلى الرابطة متاح للجميع ومجاني، موضحًا: "الدولة لم تقصّر معنا، فهي تتكفل بالسفر والسكن وتذاكر المباريات وكل ما نحتاجه خلال مرافقة المنتخب. وأشكر أخونا فهد الشاكري رئيس الرابطة، ما قصّر معنا، وكل شيء منظّم".

ويتابع حديثه عن طبيعة العمل داخل الرابطة قائلا "نلتقي بشكل مستمر لننسق فيما بيننا، نعدّ الأغاني والهتافات، ونحضر الشعارات والرايات، ونحدد مواعيد السفر والدخول للملعب ومواقع الجلوس، وكل ما يمكن أن يساهم في دعم المنتخب وتحفيزه".

توقعات النهائي:



وعن توقعاته لنهائي كأس العرب، يرجّح سالم أن يجمع بين السعودية والمغرب، معتبرا أن المنتخبين يقدمان مستويات قوية في البطولة. ويختم بثقة "أنا متأكد أن السعودية ستكون في النهائي إن شاء الله".