أولمو يغيب عن برشلونة لخلع في كتفه

سيغيب لاعب الوسط الدولي داني أولمو عن صفوف برشلونة (متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم) لمدة شهر جراء إصابته بخلع في كتفه في مباراة الفوز على أتلتيكو مدريد، وفق ما أفاد اليوم الأربعاء النادي الكتالوني.

وقال حامل اللقب في بيان "أصيب أولمو بخلع في كتفه اليسرى خلال مباراة الأمس (الثلاثاء) ضد أتلتيكو مدريد".

وأضاف "بعد الفحوص التي أجريت، تم اختيار علاج تحفظي. ومدة التعافي التقريبية شهر واحد".

وتعرض اللاعب الدولي البالغ 27 عاما للإصابة بعد تسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 65 إثر سقوطه أرضا على كتفه خلال الفوز على نادي العاصمة 3-1، في مباراة مقدمة من المرحلة الـ19 الثلاثاء.

وغادر أولمو الملعب من دون أن يتمكن من الاحتفال بهدفه، ليحلّ فيران توريس بدلا منه.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 37 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد، ولكن مع مباراة أكثر.

وتأتي هذه الإصابة لتعقد مسيرة أولمو الذي سبق أن عانى من إصابات متعددة منذ انضمامه إلى العملاق الكتالوني عام 2024 قادما من لايبزيغ الألماني.

وانضم أولمو لقائمة كبيرة من المصابين مع كل من فيرمين لوبيز وغافي والحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، قبل مباراة هامة بدوري أبطال أوروبا أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني الأسبوع المقبل.