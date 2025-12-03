أكرم عفيف يحمل طموحات المنتخب القطري بكأس العرب

يعتبر النجم القطري أكرم عفيف الملقب بـ"رجل المناسبات الكبيرة" أحد أبرز الأسماء التي لمعت في سماء كرة القدم العربية والآسيوية، وقد رسّخ حضوره القوي في المحافل الإقليمية، بما في ذلك بطولة كأس العرب التي استضافتها بلاده في عام 2021.

ورغم أن المنتخب القطري لم يحصد لقب تلك النسخة فإن عفيف ترك بصمة واضحة، حيث توج بالكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة، مما يؤكد دوره المحوري في تشكيلة "العنابي".

ينحدر عفيف من عائلة كروية، وقد بدأ مسيرته مع منتخب قطر في عام 2015، ليصبح منذ ذلك الحين ركيزة أساسية في محافل عديدة، بما في ذلك كأس العرب وكوبا أميركا والكأس الذهبية ومونديال 2022.

وطوال مسيرته الدولية سجل عفيف 41 هدفا في 121 مباراة، مما يجعله أحد أبرز هدافي الجيل الحالي.

وتبرز قدرة عفيف على الحسم في اللحظات الصعبة، حيث سجل هدف الفوز في نهائي كأس أمم آسيا للشباب تحت 20 عاما عام 2014، ليمنح قطر لقبها الأول في هذه الفئة.

كما قاد المنتخب الأول إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب كأس آسيا مرتين (2019 و2023)، وفي نسخة 2019 حقق رقما قياسيا بتقديمه 10 تمريرات حاسمة، وجمع في نسخة 2023 بين جائزتي أفضل لاعب والحذاء الذهبي لهداف البطولة بتسجيله 8 أهداف، منها "هاتريك" في المباراة النهائية أمام الأردن.

وعلى صعيد الأندية، يملك عفيف مسيرة ذهبية مع نادي السد، حيث توج معه بـ11 لقبا محليا، منها 5 ألقاب لبطولة الدوري.

كما خاض تجارب احترافية أوروبية، حيث كان أول لاعب قطري في التاريخ يحترف في إسبانيا مع فريقي فياريال وسبورتينغ خيخون.

الجوائز الفردية

وقد تُوج عفيف بالعديد من الجوائز الفردية المرموقة، أبرزها الفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي في عامي 2019 و2023، لدوره الكبير في الإنجاز التاريخي لمنتخب قطر، كما فاز بجائزة هداف الدوري القطري مرتين وأفضل لاعب في الدوري مرتين.

هذه الإنجازات تؤكد أن عفيف -الذي رفع راية التحدي قبل سنوات بقوله "هذا اللقب التاريخي مجرد بداية"- هو بالفعل أحد أبرز نجوم القارة الصفراء، ويبقى حضوره في أي بطولة إقليمية أو قارية مثل كأس العرب عاملا حاسما في طموحات المنتخب القطري.