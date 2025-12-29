وجهة غير متوقعة لتير شتيغن حارس برشلونة

اقترب الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني من الانضمام إلى فريق جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورغم عودته من الإصابة، خرج الحارس الألماني من حسابات مواطنه هانزي فليك مدرب برشلونة الذي يفضّل خوان غارسيا كخيار أول لحراسة مرمى الفريق الكتالوني، ثم فويتشيك تشيزني وأخيرا تير شتيغن، وهو ما يمهّد لرحيله عن البارسا إذا ما أراد القتال على فرصة للانضمام إلى منتخب ألمانيا بنهائيات كأس العالم 2026.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن حظوظ جيرونا أحد فرق الليغا في ضم تير شتيغن (33 عاما) ازدادت في الآونة الأخيرة، بعدما أغلق برشلونة وأستون فيلا الباب أمام أي انتقال محتمل للحارس الألماني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى أستون فيلا الشائعات التي تحدثت عن اهتمامه بضم تير شتيغن خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ أكد النادي الإنجليزي رضاه التام عن المستوى الذي يقدّمه الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، والهولندي المخضرم ماركو بيزوت، مشددا على أن هذا المركز الحساس "مغطى بشكلٍ كافٍ".

وأكدت "سبورت" أنه ورغم العلاقة الجيدة بين برشلونة وأستون فيلا، لن يكون هناك مفاوضات في الوقت الحالي بشأن صفقة تبادل محتملة، تؤدي إلى انتقال تير شتيغن إلى النادي الإنجليزي، ورحيل المدافع باو توريس في الاتجاه المعاكس نحو "البلوغرانا".

وأضافت "أكثر من ذلك، فإن المعطيات تشير إلى أن تير شتيغن يتجه نحو جيرونا، الذي سيبذل كل ما بوسعه للتعاقد معه في ظل العلاقات الممتازة بين الناديين".

وظهر تير شتيغن مع برشلونة هذا الموسم في مباراة وحيدة، كانت ضد غوادالاخارا المنافس في دوري الدرجة الثالثة، يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وحافظ الحارس الألماني في تلك المباراة على نظافة شباكه، وساعد فريقه على تخطي تلك المرحلة بالفوز بنتيجة هدفين نظيفين.

كما عاد تير شتيغن إلى قائمة برشلونة في 3 مباريات دون أن يشارك في أي دقيقة، وهي أوساسونا وفياريال في الليغا، وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.