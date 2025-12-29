المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

نرصد المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب.

وتتواصل الإثارة في مباريات كأس أفريقيا 2025 التي تستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل.

المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

كان المنتخب المصري أول من ضمن التأهل وصدارة المجموعة الثانية بعد فوزٍ صعب على جنوب أفريقيا 1-صفر في الجولة الثانية ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

حسمت نيجيريا تأهلها إلى الدور ثمن النهائي بعدما تغلبت 3-2 على تونس في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

حجز منتخب الجزائر ثالث مقاعد ثمن نهائي البطولة بعد فوزه المستحق 1-صفر على بوركينا فاسو، الأحد، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

وتضم كأس أفريقيا 6 مجموعات، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مع أفضل 4 منتخبات تحتلّ المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي (الـ16).

وفي ما يلي مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025: