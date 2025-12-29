رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

Algeria's Riyad Karim Mahrez, center, celebrates with his teammates after scoring his side's first goal during the Africa Cup of Nations group E soccer match between Algeria and Burkina Faso in Fez, Morocco, Sunday, Dec. 28, 2025. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 (أسوشيتد برس)
Published On 29/12/2025
آخر تحديث: 01:58 (توقيت مكة)

نرصد المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب.

وتتواصل الإثارة في مباريات كأس أفريقيا 2025 التي تستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل.

المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

  • كان المنتخب المصري أول من ضمن التأهل وصدارة المجموعة الثانية بعد فوزٍ صعب على جنوب أفريقيا 1-صفر في الجولة الثانية ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.
  • حسمت نيجيريا تأهلها إلى الدور ثمن النهائي بعدما تغلبت 3-2 على تونس في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.
  • حجز منتخب الجزائر ثالث مقاعد ثمن نهائي البطولة بعد فوزه المستحق 1-صفر على بوركينا فاسو، الأحد، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

وتضم كأس أفريقيا 6 مجموعات، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مع أفضل 4 منتخبات تحتلّ المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي (الـ16).

منتخب مصر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس أفريقيا (الفرنسية)

وفي ما يلي مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025:

  • المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.
  • المجموعة الثانية: مصر، جنوب أفريقيا، أنغولا، زيمبابوي.
  • المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، تنزانيا، أوغندا.
  • المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.
  • المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.
  • المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الغابون، موزمبيق.

 

المصدر: الجزيرة

