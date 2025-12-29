المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025
Published On 29/12/2025|
آخر تحديث: 01:58 (توقيت مكة)
نرصد المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب.
وتتواصل الإثارة في مباريات كأس أفريقيا 2025 التي تستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل.
المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية
- كان المنتخب المصري أول من ضمن التأهل وصدارة المجموعة الثانية بعد فوزٍ صعب على جنوب أفريقيا 1-صفر في الجولة الثانية ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.
- حسمت نيجيريا تأهلها إلى الدور ثمن النهائي بعدما تغلبت 3-2 على تونس في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.
- حجز منتخب الجزائر ثالث مقاعد ثمن نهائي البطولة بعد فوزه المستحق 1-صفر على بوركينا فاسو، الأحد، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.
وتضم كأس أفريقيا 6 مجموعات، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مع أفضل 4 منتخبات تحتلّ المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي (الـ16).
وفي ما يلي مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025:
- المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.
- المجموعة الثانية: مصر، جنوب أفريقيا، أنغولا، زيمبابوي.
- المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، تنزانيا، أوغندا.
- المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.
- المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.
- المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الغابون، موزمبيق.
المصدر: الجزيرة