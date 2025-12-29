ساري مدرب لاتسيو يخضع لعملية جراحية في القلب

خضع مدرب فريق لاتسيو الإيطالي ماوريتسيو ساري، الاثنين، لعملية جراحية بسيطة في القلب بسبب إصابته بالرجفان الأذيني الذي يؤثر على إيقاع القلب، وسط توقعات بعودته لمهامه المعتادة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال نادي العاصمة الإيطالية في بيان "أعلن نادي لاتسيو أن المدرب ماوريتسيو ساري، بعد تشخيص إصابته بالرجفان الأذيني، خضع لعملية استئصال عبر القسطرة باستخدام تقنية بي إف إيه في عيادة تور فيرغاتا متعددة التخصصات.

وتابع: وقد تكللت الجراحة بالنجاح، والتي أجراها البروفيسور أندريا ناتالي، وهو رائد دولي يتمتع بخبرة تزيد على 30 عاما في علاج هذا المرض.

تم تعيين ساري (66 عاما) مديرا فنيا لنادي لاتسيو للمرة الثانية في يونيو/حزيران 2025، ويحتل الفريق المركز الثامن في الدوري الإيطالي، بـ6 انتصارات من 17 مباراة.

وبدأ ساري مسيرته التدريبية في أندية إيطالية من الدرجة الدنيا إلى جانب عمله مصرفيا قبل أن يترك الوظيفة الأخيرة في أوائل العقد الأول من القرن 21 للتركيز على مسيرته الإدارية.

وأشرف ساري على صعود إمبولي إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي في موسم 2013-2014 قبل أن يقود نادي نابولي إلى المركز الثاني مرتين في 3 سنوات.

بعد انتقاله إلى تشيلسي في موسم 2018-2019، فاز بلقب الدوري الأوروبي ووصل إلى نهائي كأس كاراباو مع البلوز، ليعود بعدها إلى إيطاليا بعد موسم واحد ويفوز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في موسم 2019-2020.

وكانت الفترة الأولى لساري مع لاتسيو في يونيو/حزيران 2021 وقادهم إلى المركز الثاني في موسم 2022-2023، قبل استقالته في مارس/آذار 2024.