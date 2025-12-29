محرز يساعد مشجعا فقدَ حقيبته في مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو

طلب رياض محرز قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم متابعيه مساعدة مشجع في العثور على حقيبة فقدها بعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وشارك محرز (34 عاما) عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تغريدة نشرها أحد المشجعين الجزائريين أعلن فيها عن فقد حقيبة تحتوي على وثائق رسمية هامة جدا، بعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو التي جرت أمس لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

وعلّق محرز على تغريدة المشجع الجزائري "ساعدوه من فضلكم".

وكان هذا المشجع قد نشر عبر إكس "فقدت حقيبتي في مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، وهي من نوع لانكستر زرقاء اللون، وبداخلها جواز سفري وجواز سفر أخي ومبلغ من المال ومفاتيح الشقة. الرجاء المشاركة!".

وحظيت مشاركة محرز منشور المشجع باهتمام كبير وبإشادة واسعة من المتابعين ووسائل الإعلام، إذ تمت مشاهدة التغريدة نحو 1.2 مليون مرة، كما أُعيد نشرها نحو 4 آلاف مرة حتى كتابة هذه السطور.

وعلّقت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية على مبادرة محرز، "رياض راق داخل الملعب وخارجه. فبعد أن قاد الجزائر للفوز على بوركينا فاسو ها هو يساعد أحد مواطنيه".

وأضافت "لم يتوقع هذا المشجّع على الأرجح أن يُشار إليه مباشرة من قائد المنتخب الجزائري شخصيا، في انتظار أن يجد أغراضه الثمينة".

وتفاعل المعلقون مع مبادرة محرز بطريقة لافتة، فعلّق أحد المتابعين "يا أخي أنت أسطورة"، وأضاف آخر "رياض. أنت شخص جيد"، وكتب ثالث "لقد انتقدتك في المباراتين لكنك تُسكتنا وتساعد أحد المشجعين، شكرا لك يا كابتن".

وسجل محرز هدف الفوز (1-0) لبلاده على بوركينا فاسو من ضربة الجزاء، في المباراة التي جرت على ملعب مولاي الحسن ضمن المجموعة الخامسة.

ويتربع محرز حاليا على عرش هدافي البطولة برصيد 3 أهداف، بعد أن سجل هدفين في المباراة الأولى ضد السودان.

وبهذا الفوز ضمن "محاربو الصحراء" تأهلهم إلى الدور ثمن النهائي، بحصولهم على 6 نقاط في صدارة المجموعة.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بـ3 نقاط بفارق الأهداف فقط عن السودان الثالث، قبل مباراتهما الفاصلة في الجولة الأخيرة، بينما توجد غينيا الاستوائية في قاع المجموعة بلا رصيد.