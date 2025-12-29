النصر ضد الاتفاق بالدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

تنتظر فريق النصر مواجهة قوية أمام مضيفه الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2025-2026.

ويتطلع النصر الذي يدخل المواجهة وهو يتصدر دوري روشن بالعلامة الكاملة (30 نقطة) إلى تعزيز صدارته في سعيه للتتويج باللقب، بينما يحتل الاتفاق المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

تقام المباراة غدا الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، على ملعب إيغو.

وتنطلق صافرة البداية مباراة النصر والاتفاق على الساعة الثامنة والنصف مساءً (20:00) بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة والنصف مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

عزيمة لا تلين

يسعى النصر للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى منذ عام 2019، وكان من المتوقع أن يكون انضمام كريستيانو رونالدو في عام 2023 بمثابة نقطة تحول حاسمة لإنهاء هذا الجفاف، إلا أنه اكتفى بنتائج متواضعة، حيث احتل المركز الثالث خلف غريمه الاتحاد والهلال في المواسم الأخيرة.

لكن هذا الموسم يبدو مختلفا في الرياض، حيث أظهر "العالمي" عزيمةً لا تلين منذ البداية، محققا الفوز في جميع مبارياته العشر في الدوري حتى الآن، مسجلا 33 هدفًا، وهو أعلى رصيد في الدوري، بينما لم تستقبل شباكه سوى 5 أهداف، سيطرةٌ وضعتهم بقوة في صدارة المنافسة على اللقب في بدايتها.

وقد أثبت تعيين خورخي جيسوس خلفًا لستيفانو بيولي صوابه، حيث لم يتلق المدرب البرتغالي، الذي قاد الهلال للفوز باللقب في موسم 2023-2024، سوى هزيمة واحدة في جميع المسابقات منذ توليه المسؤولية، وغرس في الفريق التنظيم والثقة.

على الرغم من مستواهم الحالي، لن يكون التراخي خيارًا مطروحًا، لأن أي خسارة في النقاط قد تُضيّق الخناق على المنافسة على اللقب.

في المقابل، يصل الاتفاق بمعنويات مرتفعة بعد بداية صعبة للموسم، فبعد فوزين وتعادل و3 هزائم في أول 6 مباريات، استعاد فريق سعد الشهري زخمه ويتطلع بشدة لأن يكون أول فريق يُلحق بالنصر هزيمة في الدوري.

كما تشير المواجهات المباشرة الأخيرة بين الفريقين إلى منافسة قوية، إذ لم تشهد آخر 4 مواجهات في الدوري بين الفريقين أي تعادل، حيث فاز كل منهما في مباراتين، وحقق الفريق المضيف الفوز في 3 منها، وهو نمط يأمل الاتفاق في استمراره.

التشكيلة المتوقعة للنصر أمام الاتفاق

العقيدي؛ الغنام، العمري، مارتينيز، بوشل؛ ريبيرو، بروزوفيتش، غابرييل، كومان؛ فيليكس، رونالدو.

التشكيلة المتوقعة للاتفاق أمام النصر

روداك؛ دوران، خطيب، هيندري، هندي، كالف؛ فينالدوم، دودا، ميدران؛ كوكا، دمبيلي.