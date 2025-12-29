لماذا لم يحضر مبابي مباريات الجزائر بلد والدته في كأس أفريقيا؟

أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الكثير من الجدل بعد حضوره مباريات محددة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المُقامة حاليا في المغرب، وتجاهل أخرى كان من المتوقع حضوره فيها.

وخطف مبابي (27 عاما) الأضواء باعتباره واحد من الشخصيات الرياضية البارزة في العالم، ممن حضرت في مدرجات الملاعب المغربية لمتابعة مباريات البطولة إلى جانب لاعبين سابقين وحاليين آخرين، أبرزهم مواطنه زين الدين زيدان وعائلته، ورابح ماجر النجم الجزائري الأسبق، وآخرهم حتى الآن جول كوندي وأوريلين تشواميني لاعبي برشلونة وريال مدريد على التوالي.

وانتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي، ظهر فيها مبابي الذي يقضي حاليا عطلة أعياد الميلاد، على مدرجات ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط لحضور مواجهة المغرب ومالي لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وحضر مبابي تلك المباراة مرتديا قميص المغرب وعلى ظهره القميص رقم 2 الذي يرتديه صديقه أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان.

وأجمعت تقارير مغربية وأوروبية على أن وجود مبابي في تلك المباراة كان بهدف تشجيع حكيمي، في لفتة تنم على الصداقة القوية والمتينة بين اللاعبين، مضيفة أن زيارة نجم ريال مدريد للبلاد جاءت من الأساس بدعوة شخصية من حكيمي.

وبعد يومين من تلك المباراة، وتحديدا أمس الأحد فاجأ مبابي عشاق كرة القدم الأفريقية بوجوده على مدرجات ملعب مراكش لحضور مواجهة الكاميرون وكوت ديفوار ضمن المجموعة السادسة.

وحضر مبابي هذه المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، تشجيعا للكاميرون التي تنحدر منها أصول والده ويلفريد مبابي.

مبابي يتجاهل حضور مباريات الجزائر في كأس أفريقيا

وجاءت خطوة مبابي الأخيرة وسط أنباء تحدثت عن إمكانية حضوره مباراة الجزائر وبوركينا فاسو ضمن المجموعة الخامسة التي جرت في نفس اليوم، لكن نجم ريال مدريد فضّل الحضور في ملعب مراكش.

وانهالت الانتقادات بمواقع التواصل الاجتماعي على مبابي الذي سيُنهي زيارته للمغرب بدون أن يحضر أي مباراة للجزائر، الدولة التي تنحدر منها والدته فايزة العماري.

وكتب أحد المتابعين "كيليان مبابي فضّل مشاهدة بلد والده الأصلي الكاميرون على الجزائر".

وأضاف آخر بلهجة أكثر قسوة "بعد تأكده من أنه لن يحصل على الاهتمام الكافي في مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في وجود الأسطورتين رابح ماجر وزين الدين زيدان، قرر مبابي حضور مباراة الكاميرون وكوت ديفوار".

ونشر ثالث "كيليان مبابي تابع مباراة المغرب ومالي، ثم حضر اليوم لمشاهدة منتخب والده الكاميرون، في مراكش، ولم يفكر في مشاهدة منتخب والدته الجزائر!".

وزاد رابع "مبابي حضر مباراة لمنتخب والده، ولم يحضر مباراة لفريق والدته".

ووُلد كيليان في 20 ديسمبر/كانون الثاني 1998 في العاصمة الفرنسية باريس، لأم جزائرية هي فايزة العماري، وأب كاميروني هو ويلفريد مبابي.

وكان مهاجم ريال مدريد قد اعترف بأصوله الجزائرية والكاميرونية، على هامش المباراة الفاصلة التي جمعت منتخبي البلدين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال الفرنسي يومها "الجزائر والكاميرون هما جزء مني، أملك أصولا جزائرية كاميرونية، في وقت أحمل فيه الجنسية الفرنسية. لا يمكنني إنكار أصولي، وأنا فخور جدا بها، لكني سأدعم المنتخبين".