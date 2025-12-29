كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار بساعة نادرة قيمتها 700 ألف يورو

لم يكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حديث الحاضرين في حفل توزيع جوائز غلوب سوكر بسبب إنجازاته الكروية هذه المرة، بل بسبب ساعة فاخرة نادرة لفتت أنظار عشاق الساعات الفاخرة حول العالم، وتُقدّر قيمتها بأكثر من 700 ألف يورو.

وظهر نجم وهداف فريق النصر السعودي في الحفل الذي أُقيم في دبي مرتديًا ساعة باتيك فيليب نوتيلوس كرونوغراف، المصنوعة من الذهب الأبيض والمرصّعة بالكامل بالألماس، وهي واحدة من أندر وأغلى الساعات في سوق الساعات الفاخرة عالميا. وتصل قيمتها إلى نحو 770 ألف دولار أميركي، أي ما يعادل تقريبا 705 آلاف يورو.

ساعة رونالدو النادرة

سرعان ما انتشرت صور رونالدو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتبدأ تحليلات خبراء الساعات وهواة جمعها في التعرف على هذه القطعة الاستثنائية، التي لا تُعرض في المتاجر التقليدية، إذ يتم إنتاجها بأعداد محدودة جدا وغالبا ما تُصنع حسب الطلب لكبار الشخصيات.

وتتميز الساعة بهيكل من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، مع عقارب ومؤشرات من المعدن نفسه، إضافة إلى إطار وسوار مرصّعين بالألماس بالكامل، ما يرفع قيمتها السوقية ويجعلها قطعة حصرية لهواة الجمع من النخبة.

بهذه الساعة، يضيف كريستيانو رونالدو -الذي لا يزال يواصل مسيرته الاحترافية ويسعى لتحقيق هدفه التاريخي رقم 1000- قطعة جديدة إلى مجموعته الشهيرة من الساعات الفاخرة، والتي تُقدّر قيمتها الإجمالية بملايين اليوروهات.

وتضم مجموعة رونالدو عددا من الساعات النادرة، من بينها: