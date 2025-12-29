رونالدو يعادل رقما قياسيا ظل صامدا منذ 1961

عادل كريستيانو رونالدو رقما قياسيا مذهلا ظل صامدا منذ ستينيات القرن الماضي، كان يحمله سابقا نجم أرسنال وفولهام.

وبينما يميل معظم لاعبي كرة القدم إلى التراجع في أدائهم عند بلوغهم سن الثلاثين، ازداد رونالدو غزارة تهديفية.

بشكلٍ مذهل، سجّل رونالدو أهدافا أكثر منذ بلوغه الثلاثين مما سجّله قبل بلوغه هذا العمر.

قبل احتفاله بعيد ميلاده الثلاثين في فبراير/شباط 2015، سجّل رونالدو 463 هدفا في 718 مباراة، بمعدل هدف كل 122 دقيقة.

منذ ذلك الحين، سجّل 493 هدفا، ليُسجّل اسمه في سجلات التاريخ إلى جانب روني روك.

رونالدو يعادل رقما صمد طويلا

لأكثر من 60 عاما، احتفظ روك بالرقم القياسي كأكثر لاعب سجّل أهدافا بعد بلوغه الثلاثين، برصيد 493 هدفا وفقا لاتحاد كرة القدم الملكي الأسكتلندي.

صنع رونالدو التاريخ الآن بمعادلة الرقم القياسي، بعد ثنائيته الأخيرة في مرمى الأخدود.

احتفل روك بعيد ميلاده الثلاثين عام 1941، واستمر في لعب كرة القدم على مختلف المستويات حتى بلغ الخمسين من عمره تقريبا عام 1961.

بعد بلوغه الثلاثين، لعب لفترات مع أندية مثل أرسنال وكريستال بالاس، لكن أفضل فتراته كانت مع فولهام.

قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، سجل 57 هدفا في 87 مباراة بالدوري مع فولهام، وهو رقم قياسي مميز.

خلال الحرب، تمكّن روك من مواصلة اللعب، بالتزامن مع خدمته في سلاح الجو الملكي البريطاني، وشارك في 199 مباراة مع فولهام خلال الحرب وسجل 212 هدفا.

ثم لعب لفترات مع أرسنال وكريستال بالاس قبل أن ينتقل إلى أندية أقل مستوى مثل بيدفورد تاون، وهايواردز هيث تاون، وأدلستون.

إجمالا، سجّل 493 هدفا بعد بلوغه الثلاثين، وهو رقم قياسي صمد منذ اعتزاله عام 1961.

رونالدو يسعى للهدف الألف

الإنجاز التالي الذي يسعى إليه رونالدو هو أن يصبح أول لاعب يُسجّل ألف هدف رسمي، وهو الآن على بُعد 44 هدفا فقط من تحقيق حلمه.

وصرح رونالدو في وقت سابق من هذا العام: "يقول الناس، خاصة عائلتي: حان وقت اعتزالك. لقد حققت كل شيء. لماذا تريد تسجيل ألف هدف؟".

وأضاف: "أعتقد أنني ما زلت أقدم أداء جيدا، وأساعد فريقي والمنتخب الوطني، فلماذا لا أستمر؟".

ومن الأسماء البارزة الأخرى التي سجلت أكثر من 400 هدف بعد بلوغها سن الثلاثين، روماريو وجوزيف بيكان، لكن رونالدو تجاوز أرقامهما.