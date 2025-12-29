مهاجم ليفربول السابق يواجه عقوبة السجن 5 سنوات

يواجه المهاجم الإنجليزي السابق آندي كارول، الذي كان أحد أبرز نجوم ليفربول وبديل فرناندو توريس، احتمالية السجن بعد اتهامه بانتهاك أمر قضائي للابتعاد عن شخص معين.

وأفادت شبكة "بي بي سي" بأن كارول، (36 عاما)، سيمثل يوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول، أمام محكمة الصلح في تشيلمسفورد.

ولم تكشف الشرطة بشكل مباشر عن تفاصيل الحادث، لكنها أكدت اتهامه بانتهاك أمر حماية من التحرش، مع احتمال عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنا، حسب خطورة المخالفة.

خلفيات الاعتقال

صحيفة "ذا صن" نقلت عن مصدر من شرطة إسيكس أن تهمة خرق أمر حماية من التحرش رُفعت ضد رجل.

وفي التفاصيل كانت الشرطة رصدت مشكلة تم الإبلاغ عنها إلى ضباط حرس الحدود في مراقبة الجوازات بمطار ستانستيد في 27 أبريل/نيسان، ما أدى إلى استدعائها للتعامل مع الأمر.

وبعد استجواب الرجل، تم اقتياده، ما أثار ضجة كبيرة بسبب تواجد عدد كبير من الركاب حول موقع الاعتقال.

وأضافت أن الأمر متعلق بأندي كارول، البالغ من العمر (36 عاما) والمقيم في إيبينج، بينما تتعلق التهم بحادث وقع في مارس الماضي.

مَن أندي كارول؟

بدأ أندي كارول مسيرته في فريق نيوكاسل يونايتد وحقق ذروة تألقه مع ليفربول عام 2011، في صفقة قياسية بلغت 41 مليون يورو، لتعويض المهاجم الإسباني فيرناندو توريس.

كما لعب كارول الذي كان يتقاضى أسبوعيا مع ليفربول 80 ألف جنيه إسترليني، مع أندية وست هام، وريدينغ، ووست بروميتش، ولعب 9 مباريات دولية مع منتخب الأسود الثلاثة إنجلترا.

وبعد تجربة قصيرة مع نادي بوردو الفرنسي عاد إلى إنجلترا لينضم إلى فريق "داجنهام آند ريدبريدج" في دوري الدرجة السادسة، لكنه الآن يواجه تحديا أصعب بكثير، وهو المحاكمة.