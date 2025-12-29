شاهد.. مقصية المغربي أيوب الكعبي "الخرافية" تزلزل شباك زامبيا

خطف النجم المغربي أيوب الكعبي الأضواء في ملعب الأمير مولاي عبد الله بعدما سجل هدفا "أسطوريا" خلال مباراة المغرب وزامبيا، مؤكدا زعامة "أسود الأطلس" للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وبينما كان المنتخب المغربي متقدما بهدفين نظيفين، استقبل الكعبي عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليقفز عاليا بمرونة مذهلة ومتحديا قوانين الجاذبية، مطلقا "مقصية" خلفية سكنت أقصى الزاوية للحارس الزامبي الذي اكتفى بمراقبة الكرة وهي تعانق الشباك.

وسبق للكعبي أن سجل هدفا بنفس الطريقة الرائعة في المباراة الافتتاحية لكأس أفريقيا ضد جزر القمر والتي انتهت بفوز "أسود الأطلس" بهدفين نظيفين.

ومرر أنس صلاح الدين كرة أمامية للكعبي هداف أولمبياكوس اليوناني الذي قابلها "على الطاير" بمقصية خيالية انفجرت معها مدرجات ملعب "الأمير مولاي عبد الله" وأيضا منصات التواصل الاجتماعي.