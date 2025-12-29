شاهد.. الملاكم البريطاني جوشوا يتعرض لحادث سير في نيجيريا

أصيب بطل العالم السابق في الوزن الثقيل الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا في حادث سير مروّع على طريق سريع في نيجيريا أسفر عن مصرع شخصين، وفق ما أفاد مروّج مبارياته ومصدر في الشرطة المحلية.

وأظهرت صور متداولة على الإنترنت جوشوا، البالغ 36 عاما ومن أصول نيجيرية، عاري الصدر ومحاطا بما بدا أنه زجاج نوافذ محطم على المقاعد من حوله.

وقال إيدي هيرن مروّج مباريات الملاكم البريطاني لصحيفة "ديلي ميل سبورت" إنه كان في عطلة عائلية و"استيقظ على خبر هذا الحادث".

وأضاف "نحاول التواصل مع أنتوني وفي الوقت نفسه لا نريد التكهن بحالته، لكن لحسن الحظ يبدو أنه بخير مما رأيته في الصور".

وأفادت صحيفة "بانش" أن الحادث وقع على طريق لاغوس/إيبادان السريع عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها جوشوا بشاحنة.

وأكد مصدر في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية أن جوشوا كان ضالعا في الحادث.

وقال شاهد عيان إن جوشوا كان يسافر في موكب من سيارتين، وكان يجلس خلف السائق.

وأوضح أديينيي أوروغو لصحيفة "بانش": "الراكب بجانب السائق والشخص الجالس بجانب جوشوا لقيا حتفهما على الفور".

وكان جوشوا قد أطاح مطلع الشهر الجاري بصانع المحتوى على موقع يوتيوب الذي تحول إلى ملاكم الأميركي جايك بول في نزال أقيم في ميامي ونقله عملاق البث التدفقي "نتفليكس".

ومن المقرر أن يواجه جوشوا العام المقبل مواطنه وبطل العالم السابق تايسون فيوري.

وكانت آخر مباراة لجوشوا قبل مواجهة بول قد انتهت بخسارته بالضربة القاضية في الجولة الخامسة أمام مواطنه دانيال دوبوا في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.