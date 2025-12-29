رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

تونس ضد تنزانيا في كأس أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

Tunisia's forward #07 Elias Achouri is congratulated by Tunisia's midfielder #17 Ellyes Skhiri, Tunisia's defender #06 Dylan Bronn and Tunisia's defender #20 Yan Valery during the Africa Cup of Nations (CAN) Group C football match between Tunisia and Uganda at Rabat Olympic Stadium in Rabat on December 23, 2025.
منتخب تونس يتطلع للفوز على تنزانيا لضمان التأهل إلى دور الـ16 (الفرنسية)
Published On 29/12/2025
|
آخر تحديث: 21:39 (توقيت مكة)

حفظ

ستتنافس تونس وتنزانيا على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية عندما يلتقيان في الملعب الأولمبي في الرباط غدا الثلاثاء.

ويدخل منتخب تونس المباراة للتعافي من خسارته 2-3 أمام نيجيريا، بينما تسعى تنزانيا لتحقيق فوزها الأول بعد الهزيمة ضد نيجيريا 1-2 والتعادل 1-1 مع أوغندا.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

موعد مباراة تونس ضد تنزانيا في كأس أمم أفريقيا

تقام المباراة غدا الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق صافرة البداية مباراة تونس وتنزانيا على الساعة السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا

  •  beIN Max 1
  •  beIN Max 3
  •  beIN Max 4

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

ترتيب المجموعة الثالثة:

  1. نيجيريا: 6 نقاط (تأهلت)
  2. تونس: 3 نقاط
  3. تنزانيا: نقطة وحيدة
  4. أوغندا: نقطة وحيدة

تشكيلة تونس المحتملة ضد تنزانيا:

دحمان، فاليري، برون، طالبي، العابدي؛ ساسي، المجبري، السخيري؛ عاشوري، المستوري، تونكتي.

تشكيلة تنزانيا المحتملة ضد تونس:

فوبا، حسين، حمد، نوامينيتو، منوجا، مسوفا، مسانغا، سالوم، ميروشي، ألاراخيا، جون.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان