تونس ضد تنزانيا في كأس أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

ستتنافس تونس وتنزانيا على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية عندما يلتقيان في الملعب الأولمبي في الرباط غدا الثلاثاء.

ويدخل منتخب تونس المباراة للتعافي من خسارته 2-3 أمام نيجيريا، بينما تسعى تنزانيا لتحقيق فوزها الأول بعد الهزيمة ضد نيجيريا 1-2 والتعادل 1-1 مع أوغندا.

موعد مباراة تونس ضد تنزانيا في كأس أمم أفريقيا

تقام المباراة غدا الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق صافرة البداية مباراة تونس وتنزانيا على الساعة السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا

beIN Max 1

beIN Max 3

beIN Max 4

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

ترتيب المجموعة الثالثة:

نيجيريا: 6 نقاط (تأهلت) تونس: 3 نقاط تنزانيا: نقطة وحيدة أوغندا: نقطة وحيدة

تشكيلة تونس المحتملة ضد تنزانيا:

دحمان، فاليري، برون، طالبي، العابدي؛ ساسي، المجبري، السخيري؛ عاشوري، المستوري، تونكتي.

تشكيلة تنزانيا المحتملة ضد تونس:

فوبا، حسين، حمد، نوامينيتو، منوجا، مسوفا، مسانغا، سالوم، ميروشي، ألاراخيا، جون.